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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 січ, 2020 13:26
Вкладчик1234 написав:
тобы покончить с практикой массового ухода от налогов граждан, которые, по оценке правительства, получают теневые доходы размере 15-20% ВВП,
мова йде про всіх, зайнятих у тіньовій економіці. Думаю, що орендоздавці мають прибуток не більше 0,01...0,5% ВВП.
Знову ж, заяви московитів про боротьбу з корупцією не слід розглядати серйозно)))
Це як боротьба алкоголіків проти горілки, а наркоманів - проти наркотиків.
Vlad442 написав:
Пока что "приход до влади сцикливого Клоуна" неслабо толкнул цены вверх.
"Первинка" виросла в ціні ще в 2017-2018, "вторинка" - різко в 2018.
Потішний Зе- тоді ще плигав у "Кварталі"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:01
Serg-ik
зачем вы тащите весь мусор на ветку?? то с потопом в оушене никак успокоиться не можете, у меня впечатление что вас это как то радует, то стрельбу тащите.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:05
Vlad442 написав: trololo написав:
идея трибеки не такая жесткая, но смысл примерно тот же. он обманул продавца
Да. Есть такой момент. Неэтично. Может, если написать, что мне нужно разово 10 диванов, завод дал бы оптовую цену, а может и не дал бы.
Ну а если магазин взял первую партию товара, заплатил за него, но потом решил продавать диваны другого поставщика? Это ж не газовая труба что там «бери или плати».
Более того, если буду обставлять еще один стояк, снова к ним обращусь.
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:12
Жека79 написав:
зачем вы тащите весь мусор на ветку??
чтобы было понятнее "Где в Киеве жить хорошо?" и стоит ли платить в данном месте или в данном доме запрашиваемую цену.
Вы не возмущались, когда обсуждали пожар в башнях на Шулявке?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:16
Serg-ik написав: Жека79 написав:
зачем вы тащите весь мусор на ветку??
чтобы было понятнее "Где в Киеве жить хорошо?" и стоит ли платить в данном месте или в данном доме запрашиваемую цену.
Вы не возмущались, когда обсуждали пожар в башнях на Шулявке?
Если люди готовы защищать свое жизненное пространство с риском для здоровья и жизни, то, конечно, там хорошо жить и конечно стоит за это платить запрашиваемую цену.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:20
investorkiev написав: Vlad442 написав: trololo написав:
идея трибеки не такая жесткая, но смысл примерно тот же. он обманул продавца
Да. Есть такой момент. Неэтично. Может, если написать, что мне нужно разово 10 диванов, завод дал бы оптовую цену, а может и не дал бы.
Ну а если магазин взял первую партию товара, заплатил за него, но потом решил продавать диваны другого поставщика? Это ж не газовая труба что там «бери или плати».
Более того, если буду обставлять еще один стояк, снова к ним обращусь.
Не понимаю зачем вы оправдываетесь. По феншую было бы взять партию диванов и вообще за нее не рассчитаться. Типа деньги зависли в проблемном банке. А вы поступили просто как ангел. И еще оправдываетесь.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:21
airmax78
от кого защищать?
"защищать" -это удел каждого городского жителя?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:24
Serg-ik написав:airmax78
от кого защищать?
"защищать" -это удел каждого городского жителя?
Защищать от инвесторов, которые хотят вторгнуться в их жизненное пространство, построить себе новый красивый дом о 26 этажах и тоже жить счастливо. Идет естественная борьба за жизненное пространство - если бы мы с вами жили в лесу - мы бы постоянно наблюдали такое в дикой природе. Незря же города называют "Каменными джунглями".
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:42
airmax78 написав: Serg-ik написав:airmax78
от кого защищать?
"защищать" -это удел каждого городского жителя?
Защищать от инвесторов, которые хотят вторгнуться в их жизненное пространство, построить себе новый красивый дом о 26 этажах и тоже жить счастливо. Идет естественная борьба за жизненное пространство - если бы мы с вами жили в лесу - мы бы постоянно наблюдали такое в дикой природе. Незря же города называют "Каменными джунглями".
Насправді це просто влада - яку ці мешканці вибрали і оплачують - не виконує свої обов"язки . Які , до речі , і з"явилися , щоб не було кам"яних джунглів . Бо в джунглях простіше - не стало інвестора - і все стало нормально ...
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Додано: Вів 14 січ, 2020 15:13
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Я тебе говорю про цены в Киеве - до войны они были выше, чем сейчас, и я надеюсь что когда война кончится то они снова туда вернутся.
Много построили за время строительного бума, много людей выехало - Киев перестал быть конечной остановкой миграционных процессов. Когда-нибудь вернутся, когда-нибудь будет ипотека, инвестиции, но это будет другой рынок и другой формат. Ближе к европейскому, чем к постсоветскому.
Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?
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