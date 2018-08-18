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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:30
yarick26 написав:
Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?
Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 14 січ, 2020 16:28
Serg-ik написав: yarick26 написав:
Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?
Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"
((((
В Днепре, на мой взгляд, очень похоже..
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yarick26
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Додано: Вів 14 січ, 2020 16:46
Serg-ik написав: yarick26 написав:
Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?
Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"
С постоянством памяти вы правы - время для выгодной покупки ушло.
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airmax78
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