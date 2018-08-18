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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2733273427352736

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  yarick26 написав:Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?

Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:28

  Serg-ik написав:
  yarick26 написав:Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?

Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"


((((
В Днепре, на мой взгляд, очень похоже..
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:46

  Serg-ik написав:
  yarick26 написав:Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?

Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"

С постоянством памяти вы правы - время для выгодной покупки ушло.
airmax78
 
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