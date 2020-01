Додано: Вів 14 січ, 2020 17:07

investorkiev написав: Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?

Или все только впрыгивают?



Gastarbaiter написав: Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.

почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности?



почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности? почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности?

Якби я був такий розумний до, як моя жінка після.

Тут в любий момент може жахнути, а ти пропонуєш "ножі ловити". Якби я був такий розумний до, як моя жінка після.Тут в любий момент може жахнути, а ти пропонуєш "ножі ловити".

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

