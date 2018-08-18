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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2734273527362737>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  yarick26 написав:Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?

Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:28

  Serg-ik написав:
  yarick26 написав:Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?

Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"


((((
В Днепре, на мой взгляд, очень похоже..
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:46

  Serg-ik написав:
  yarick26 написав:Вы как-то себе видите этот рынок? В плане эевропейский рынок на наши реалии. Какие у него очертания?

Я вижу так:Очертания-как у Малевича: Черный квадрат.
или С. Дали, "Постоянство памяти"

С постоянством памяти вы правы - время для выгодной покупки утекло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:07

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?

Или все только впрыгивают?

Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.


почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности?

Якби я був такий розумний до, як моя жінка після.
Тут в любий момент може жахнути, а ти пропонуєш "ножі ловити".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Радар фиксирует рОкету: https://news.finance.ua/ru/news/-/46329 ... nfografika
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:12

  zzzzzz написав:
13 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому директору столичного комунального підприємства «Спецжитлофонд». За даними слідства, дії підозрюваного, кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України, завдали громаді Києва 5,9 млн грн шкоди.

Як встановило слідство, колишній керівник комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення законодавства продав у 2015 році майнові права на 20 квартир у новобудові на Печерську, замовником якого був «Спецжитлофонд», за суттєво заниженими цінами. В результаті чого громада Києва недоотримала 5,9 млн грн, що встановлено судово-економічними експертизами.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро здійснюють із березня 2018 року.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення інших учасників злочинної схеми.

Довідково

КП «Спецжитлофонд» створене для отримання прибутку від господарської діяльності з будівництва житлового та нежитлового фонду, тощо. Предметом діяльності КП «Спецжитлофонд» є здійснення функцій замовника будівництва, залучення в установленому порядку інвестицій для фінансування будівництва житлового фонду (відповідно до Статуту).

Може це туди ККЦ збирався?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:23

  airmax78 написав:Радар фиксирует рОкету: https://news.finance.ua/ru/news/-/46329 ... nfografika

Да, только туземун!
https://news.finance.ua/ua/news/-/46332 ... nfografika
Как там рекомендуют? Проверьте наличие спасательного жилета под вашим сидением.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:25

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Радар фиксирует рОкету: https://news.finance.ua/ru/news/-/46329 ... nfografika

Да, только туземун!
https://news.finance.ua/ua/news/-/46332 ... nfografika
Как там рекомендуют? Проверьте наличие спасательного жилета под вашим сидением.

Это норм - работа для Минфина.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:34

  airmax78 написав:Радар фиксирует рОкету: https://news.finance.ua/ru/news/-/46329 ... nfografika

это как температура в среднем по больнице 36.6
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:44

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Радар фиксирует рОкету: https://news.finance.ua/ru/news/-/46329 ... nfografika

это как температура в среднем по больнице 36.6

100%. Цифры по привлекательным объектам (отдельно от шлака) выглядели бы вообще ужасающе.
airmax78
 
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