Додано: Вів 14 січ, 2020 19:44

somilitark написав: airmax78 написав: Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги. Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.

Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты? Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?

С удовольствием, мы же даже как-то хотели на Бомбере выделить отдельную категорию "Модные МОПы" и отслеживать по ней динамику. Перечисляем только построенные и только на правом берегу. Итак:Тетрис, РТ, Чикага, Скайлайн, Печерскай, Даймонд, Грушевского 9А, БФ, Бусов, Хиллтон.По-проще: ЦП, ФК2, Парк Авеню, Джек, Кадорр (не думал, что напишу это), Квартет, Хоффман, Кристалл Парк, Гоголевская, 47.С натяжкой еще, наверное, Аристократ, Шервуд, Арт-Холл, Покровский Посад.С большой натяжкой: Челси Тауэр.Думаю, к этому списку есть шанс присоединиться еще у Лейпцигской, 13. Но я не видел какие там КГС входные группы сделал и не начнут ли там колхозить фасад - тоже, пока, вопрос.Есть еще несколько симпатичных домов по Киеву, не обезображенных вильнолюдьми, с паркингами, правда, не всегда с модными мопами, но они маленькие, поэтому опустим их.В итоге 23 дома... неплохо. Есть из чего выбрать. Плюс еще 3-4 дома на подходе. Плюс Рыбальский, который идет в отдельной категории: "я б там жил".По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.