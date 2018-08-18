somilitark написав: airmax78 написав:
Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.
Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?
С удовольствием, мы же даже как-то хотели на Бомбере выделить отдельную категорию "Модные МОПы" и отслеживать по ней динамику. Перечисляем только построенные и только на правом берегу. Итак:
Тетрис, РТ, Чикага, Скайлайн, Печерскай, Даймонд, Грушевского 9А, БФ, Бусов, Хиллтон.
По-проще: ЦП, ФК2, Парк Авеню, Джек, Кадорр (не думал, что напишу это), Квартет, Хоффман, Кристалл Парк, Гоголевская, 47.
С натяжкой еще, наверное, Аристократ, Шервуд, Арт-Холл, Покровский Посад.
С большой натяжкой: Челси Тауэр.
Думаю, к этому списку есть шанс присоединиться еще у Лейпцигской, 13. Но я не видел какие там КГС входные группы сделал и не начнут ли там колхозить фасад - тоже, пока, вопрос.
Есть еще несколько симпатичных домов по Киеву, не обезображенных вильнолюдьми, с паркингами, правда, не всегда с модными мопами, но они маленькие, поэтому опустим их.
В итоге 23 дома... неплохо. Есть из чего выбрать. Плюс еще 3-4 дома на подходе. Плюс Рыбальский, который идет в отдельной категории: "я б там жил".
По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.