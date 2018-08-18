RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2735273627372738>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:23

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Радар фиксирует рОкету: https://news.finance.ua/ru/news/-/46329 ... nfografika

это как температура в среднем по больнице 36.6

100%. Цифры по привлекательным объектам (отдельно от шлака) выглядели бы вообще ужасающе.

привлекательность "привлекательных" объектов штука тоже в доброй половине весьма сомнительная. добрая половина сермили и новоделов на щорса привлекательна лишь годом постройки. средняя температура по шевченковскому району тоже очень среднее суждение. и шлачек на пушкинской и переулке десятинном совсем не шлачек на татарской и белорусской
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 09.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:07

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:это как температура в среднем по больнице 36.6

100%. Цифры по привлекательным объектам (отдельно от шлака) выглядели бы вообще ужасающе.

привлекательность "привлекательных" объектов штука тоже в доброй половине весьма сомнительная. добрая половина сермили и новоделов на щорса привлекательна лишь годом постройки. средняя температура по шевченковскому району тоже очень среднее суждение. и шлачек на пушкинской и переулке десятинном совсем не шлачек на татарской и белорусской

Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги. И, конечно, большая часть объектов на Коновальца к привлекательным никак не относится.
airmax78
 
Повідомлень: 33091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:15

  airmax78 написав:Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.

Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10857
З нами з: 30.12.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:24

  airmax78 написав:Это норм - работа для Минфина.

Почему крипта не обесценилась до 0? Почему до сих пор находятся смельчаки, лезущие в гривневые ОВГЗ по сниженным ставкам? Почему дорожает недвига в вымирающей стране? Почему аренда в Киеве и щуцинских ипенях сравнялась, а разница в зарплатах все еще Х2?
Таки МБА - это весчь! С дипломом провинциального вуза многие вещи остаются недоступными для понимания.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 26.02.18
Подякував: 292 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:44

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.

Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?

С удовольствием, мы же даже как-то хотели на Бомбере выделить отдельную категорию "Модные МОПы" и отслеживать по ней динамику. Перечисляем только построенные и только на правом берегу. Итак:
Тетрис, РТ, Чикага, Скайлайн, Печерскай, Даймонд, Грушевского 9А, БФ, Бусов, Хиллтон.
По-проще: ЦП, ФК2, Парк Авеню, Джек, Кадорр (не думал, что напишу это), Квартет, Хоффман, Кристалл Парк, Гоголевская, 47.
С натяжкой еще, наверное, Аристократ, Шервуд, Арт-Холл, Покровский Посад.
С большой натяжкой: Челси Тауэр.
Думаю, к этому списку есть шанс присоединиться еще у Лейпцигской, 13. Но я не видел какие там КГС входные группы сделал и не начнут ли там колхозить фасад - тоже, пока, вопрос.
Есть еще несколько симпатичных домов по Киеву, не обезображенных вильнолюдьми, с паркингами, правда, не всегда с модными мопами, но они маленькие, поэтому опустим их.
В итоге 23 дома... неплохо. Есть из чего выбрать. Плюс еще 3-4 дома на подходе. Плюс Рыбальский, который идет в отдельной категории: "я б там жил".
По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.
airmax78
 
Повідомлень: 33091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:56

  airmax78 написав:По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.

А что по нижней ценовой категории?
Ведь указанные локации явно не для крестьян(с).

И вопрос на засыпку,кто первый в этом рейтинге лично для вас,куда была отнесена котлетка?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10857
З нами з: 30.12.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:01

  somilitark написав:
  airmax78 написав:По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.

А что по нижней ценовой категории?
Ведь указанные локации явно не для крестьян(с).

И вопрос на засыпку,кто первый в этом рейтинге лично для вас,куда была отнесена котлетка?

Если гривна рухнет в район 30 - я побегу, наверное, все-таки куплю в Рыбальском.
Котлету я свою забетонировал в одном из вышеперечисленных домов. Но не могу сказать в каком, а то Вы мне туда будете посылать лучи добра. А я суеверный, мистик и вообще очень ранимый человек.
airmax78
 
Повідомлень: 33091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:04

  airmax78 написав: А я суеверный, мистик и вообще очень ранимый человек.

Слабак короче.
Не хотели брать по 1400,взяли по 2000 я так понял?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10857
З нами з: 30.12.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:15

  somilitark написав:
  airmax78 написав: А я суеверный, мистик и вообще очень ранимый человек.

Слабак короче.
Не хотели брать по 1400,взяли по 2000 я так понял?

Человек слабый и хрупкий - природа его таким сделала. Пришлось покупать по чем было. Опаздывал на рОкету, а акционные билеты закончились.
airmax78
 
Повідомлень: 33091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))
necovi4
 
Повідомлень: 134
З нами з: 20.09.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2735273627372738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1739, 1740, 1741
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17409 2783064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:17
fenix81
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16779)
14.01.2020 21:26
Терміново (1)
14.01.2020 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.