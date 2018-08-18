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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:23
airmax78 написав: plugatyrev написав:
это как температура в среднем по больнице 36.6
100%. Цифры по привлекательным объектам (отдельно от шлака) выглядели бы вообще ужасающе.
привлекательность "привлекательных" объектов штука тоже в доброй половине весьма сомнительная. добрая половина сермили и новоделов на щорса привлекательна лишь годом постройки. средняя температура по шевченковскому району тоже очень среднее суждение. и шлачек на пушкинской и переулке десятинном совсем не шлачек на татарской и белорусской
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:07
plugatyrev написав: airmax78 написав: plugatyrev написав:
это как температура в среднем по больнице 36.6
100%. Цифры по привлекательным объектам (отдельно от шлака) выглядели бы вообще ужасающе.
привлекательность "привлекательных" объектов штука тоже в доброй половине весьма сомнительная. добрая половина сермили и новоделов на щорса привлекательна лишь годом постройки. средняя температура по шевченковскому району тоже очень среднее суждение. и шлачек на пушкинской и переулке десятинном совсем не шлачек на татарской и белорусской
Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги. И, конечно, большая часть объектов на Коновальца к привлекательным никак не относится.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:15
airmax78 написав:
Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.
Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:24
airmax78 написав:
Это норм - работа для Минфина.
Почему крипта не обесценилась до 0? Почему до сих пор находятся смельчаки, лезущие в гривневые ОВГЗ по сниженным ставкам? Почему дорожает недвига в вымирающей стране? Почему аренда в Киеве и щуцинских ипенях сравнялась, а разница в зарплатах все еще Х2?
Таки МБА - это весчь! С дипломом провинциального вуза многие вещи остаются недоступными для понимания.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:44
somilitark написав: airmax78 написав:
Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.
Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?
С удовольствием, мы же даже как-то хотели на Бомбере выделить отдельную категорию "Модные МОПы" и отслеживать по ней динамику. Перечисляем только построенные и только на правом берегу. Итак:
Тетрис, РТ, Чикага, Скайлайн, Печерскай, Даймонд, Грушевского 9А, БФ, Бусов, Хиллтон.
По-проще: ЦП, ФК2, Парк Авеню, Джек, Кадорр (не думал, что напишу это), Квартет, Хоффман, Кристалл Парк, Гоголевская, 47.
С натяжкой еще, наверное, Аристократ, Шервуд, Арт-Холл, Покровский Посад.
С большой натяжкой: Челси Тауэр.
Думаю, к этому списку есть шанс присоединиться еще у Лейпцигской, 13. Но я не видел какие там КГС входные группы сделал и не начнут ли там колхозить фасад - тоже, пока, вопрос.
Есть еще несколько симпатичных домов по Киеву, не обезображенных вильнолюдьми, с паркингами, правда, не всегда с модными мопами, но они маленькие, поэтому опустим их.
В итоге 23 дома... неплохо. Есть из чего выбрать. Плюс еще 3-4 дома на подходе. Плюс Рыбальский, который идет в отдельной категории: "я б там жил".
По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:56
airmax78 написав:
По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.
А что по нижней ценовой категории?
Ведь указанные локации явно не для крестьян(с).
И вопрос на засыпку,кто первый в этом рейтинге лично для вас,куда была отнесена котлетка?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:01
somilitark написав: airmax78 написав:
По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.
А что по нижней ценовой категории?
Ведь указанные локации явно не для крестьян(с).
И вопрос на засыпку,кто первый в этом рейтинге лично для вас,куда была отнесена котлетка?
Если гривна рухнет в район 30 - я побегу, наверное, все-таки куплю в Рыбальском.
Котлету я свою забетонировал в одном из вышеперечисленных домов. Но не могу сказать в каком, а то Вы мне туда будете посылать лучи добра. А я суеверный, мистик и вообще очень ранимый человек.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:04
airmax78 написав:
А я суеверный, мистик и вообще очень ранимый человек.
Слабак короче.
Не хотели брать по 1400,взяли по 2000 я так понял?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:15
somilitark написав: airmax78 написав:
А я суеверный, мистик и вообще очень ранимый человек.
Слабак короче.
Не хотели брать по 1400,взяли по 2000 я так понял?
Человек слабый и хрупкий - природа его таким сделала. Пришлось покупать по чем было. Опаздывал на рОкету, а акционные билеты закончились.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:15
Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))
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