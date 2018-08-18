RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2735273627372738

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:18

  necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))

542 если быть точным. +113% за последние менее чем 2.5 месяца. Что-то мне это очень сильно напоминает.
B2B Jewelery!
airmax78
 
Повідомлень: 33091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:40

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Это норм - работа для Минфина.

Почему крипта не обесценилась до 0? Почему до сих пор находятся смельчаки, лезущие в гривневые ОВГЗ по сниженным ставкам? Почему дорожает недвига в вымирающей стране? Почему аренда в Киеве и щуцинских ипенях сравнялась, а разница в зарплатах все еще Х2?
Таки МБА - это весчь! С дипломом провинциального вуза многие вещи остаются недоступными для понимания.


если реальность ведет себя не так, как должна была бы вести по вашим соображениям, значит это у вас неправильные соображения.

С чего вы взяли что в Киеве зарплаты меньше чем в ипенях щуцына?
Сравнивайте сравнимое. Сколько метр стоит в Варшаве и в Киеве.

В каком месте Киев вымирающий? Даже официальная статистика показывает прирост. А уж неофициально - каждый второй в любом офисе - понаех.

По ОВГЗ вопрос конечно, кто эти люди и что им пообещал Минфин и НБУ. Может пообещал курс 15?

При этом курсе 15грн/дол представляю как ВЗЛЕТИТ РОКЕТА!!!!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 06.03.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 06.03.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:57

  investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........


посоветуйте поднять до 80куе.
будет планировать 200% (или скоко там) прибыли :)
baraka
 
Повідомлень: 4573
З нами з: 09.10.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:01

  baraka написав:
  investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........


посоветуйте поднять до 80куе.
будет планировать 200% (или скоко там) прибыли :)

о, скептики подтянулись. Шо, Барака, не купили билет на РОКЕТУ?? А зря!

Я уверен что на сегодня она бы продала эту хату за 57 куе, тоесть -5% на торг.
Но вполне вероятно что она поторгует хатой два месяца, наступит весна, оживится сезон и она за 60 улетит. А может и дороже. Посмотрим.

ЗЫ почему Варшавского нет в списке Аирмакса в графе "Модные МОПы нижнего ценового сегмента"??
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 06.03.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:07

  investorkiev написав:ЗЫ почему Варшавского нет в списке Аирмакса в графе "Модные МОПы нижнего ценового сегмента"??

Потому что там живут вильнолюди. Вильнолюди и хорошие дома несовместимы.
P.S. По этой же причине в списке нет Ричмонда, Кардинала, Альтер Эго, Аурум, ФК.
airmax78
 
Повідомлень: 33091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:10

  necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))

нужно уже выкидываться. пока не поздно. вполне возможно что скоро прилетит какой-нибудь черный лехманн-браззерз и распечатки с учетной записи можно будет в коллаж оформления сортира на почетное место прилепить :?
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 09.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
от кого защищать?
"защищать" -это удел каждого городского жителя?

Защищать от инвесторов, которые хотят вторгнуться в их жизненное пространство, построить себе новый красивый дом о 26 этажах и тоже жить счастливо. Идет естественная борьба за жизненное пространство - если бы мы с вами жили в лесу - мы бы постоянно наблюдали такое в дикой природе. Незря же города называют "Каменными джунглями".
В любом американском фильме есть про злых застройщиков которые хотят или бар снести м небоскреб построить или школьный стадион или ещё что.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20788
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.

Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?

С удовольствием, мы же даже как-то хотели на Бомбере выделить отдельную категорию "Модные МОПы" и отслеживать по ней динамику. Перечисляем только построенные и только на правом берегу. Итак:
Тетрис, РТ, Чикага, Скайлайн, Печерскай, Даймонд, Грушевского 9А, БФ, Бусов, Хиллтон.
По-проще: ЦП, ФК2, Парк Авеню, Джек, Кадорр (не думал, что напишу это), Квартет, Хоффман, Кристалл Парк, Гоголевская, 47.
С натяжкой еще, наверное, Аристократ, Шервуд, Арт-Холл, Покровский Посад.
С большой натяжкой: Челси Тауэр.
Думаю, к этому списку есть шанс присоединиться еще у Лейпцигской, 13. Но я не видел какие там КГС входные группы сделал и не начнут ли там колхозить фасад - тоже, пока, вопрос.
Есть еще несколько симпатичных домов по Киеву, не обезображенных вильнолюдьми, с паркингами, правда, не всегда с модными мопами, но они маленькие, поэтому опустим их.
В итоге 23 дома... неплохо. Есть из чего выбрать. Плюс еще 3-4 дома на подходе. Плюс Рыбальский, который идет в отдельной категории: "я б там жил".
По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.
А Московская, 16 Зображення

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20788
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
А продаст за 40000

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20788
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2735273627372738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1739, 1740, 1741
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17409 2783064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:17
fenix81
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16779)
14.01.2020 21:26
Терміново (1)
14.01.2020 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.