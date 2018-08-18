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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:18
necovi4 написав:
Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))
542 если быть точным. +113% за последние менее чем 2.5 месяца. Что-то мне это очень сильно напоминает.
B2B Jewelery!
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airmax78
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:40
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Это норм - работа для Минфина.
Почему крипта не обесценилась до 0? Почему до сих пор находятся смельчаки, лезущие в гривневые ОВГЗ по сниженным ставкам? Почему дорожает недвига в вымирающей стране? Почему аренда в Киеве и щуцинских ипенях сравнялась, а разница в зарплатах все еще Х2?
Таки МБА - это весчь! С дипломом провинциального вуза многие вещи остаются недоступными для понимания.
если реальность ведет себя не так, как должна была бы вести по вашим соображениям, значит это у вас неправильные соображения.
С чего вы взяли что в Киеве зарплаты меньше чем в ипенях щуцына?
Сравнивайте сравнимое. Сколько метр стоит в Варшаве и в Киеве.
В каком месте Киев вымирающий? Даже официальная статистика показывает прирост. А уж неофициально - каждый второй в любом офисе - понаех.
По ОВГЗ вопрос конечно, кто эти люди и что им пообещал Минфин и НБУ. Может пообещал курс 15?
При этом курсе 15грн/дол представляю как ВЗЛЕТИТ РОКЕТА!!!!
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:53
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:57
investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
посоветуйте поднять до 80куе.
будет планировать 200% (или скоко там) прибыли
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baraka
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:01
baraka написав: investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
посоветуйте поднять до 80куе.
будет планировать 200% (или скоко там) прибыли
о, скептики подтянулись. Шо, Барака, не купили билет на РОКЕТУ?? А зря!
Я уверен что на сегодня она бы продала эту хату за 57 куе, тоесть -5% на торг.
Но вполне вероятно что она поторгует хатой два месяца, наступит весна, оживится сезон и она за 60 улетит. А может и дороже. Посмотрим.
ЗЫ почему Варшавского нет в списке Аирмакса в графе "Модные МОПы нижнего ценового сегмента"??
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:07
investorkiev написав:
ЗЫ почему Варшавского нет в списке Аирмакса в графе "Модные МОПы нижнего ценового сегмента"??
Потому что там живут вильнолюди. Вильнолюди и хорошие дома несовместимы.
P.S. По этой же причине в списке нет Ричмонда, Кардинала, Альтер Эго, Аурум, ФК.
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airmax78
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:13
airmax78 написав: Serg-ik написав:airmax78
от кого защищать?
"защищать" -это удел каждого городского жителя?
Защищать от инвесторов, которые хотят вторгнуться в их жизненное пространство, построить себе новый красивый дом о 26 этажах и тоже жить счастливо. Идет естественная борьба за жизненное пространство - если бы мы с вами жили в лесу - мы бы постоянно наблюдали такое в дикой природе. Незря же города называют "Каменными джунглями".
В любом американском фильме есть про злых застройщиков которые хотят или бар снести м небоскреб построить или школьный стадион или ещё что.
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Унуноктий
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:17
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Как по мне, то привлекательные объекты Киева можно сосчитать по пальцам двух рук и одной ноги.
Можно вас попросить,как эксперта по киевской недвижимости(с),перечислить упоминаемые объекты?
С удовольствием, мы же даже как-то хотели на Бомбере выделить отдельную категорию "Модные МОПы" и отслеживать по ней динамику. Перечисляем только построенные и только на правом берегу. Итак:
Тетрис, РТ, Чикага, Скайлайн, Печерскай, Даймонд, Грушевского 9А, БФ, Бусов, Хиллтон.
По-проще: ЦП, ФК2, Парк Авеню, Джек, Кадорр (не думал, что напишу это), Квартет, Хоффман, Кристалл Парк, Гоголевская, 47.
С натяжкой еще, наверное, Аристократ, Шервуд, Арт-Холл, Покровский Посад.
С большой натяжкой: Челси Тауэр.
Думаю, к этому списку есть шанс присоединиться еще у Лейпцигской, 13. Но я не видел какие там КГС входные группы сделал и не начнут ли там колхозить фасад - тоже, пока, вопрос.
Есть еще несколько симпатичных домов по Киеву, не обезображенных вильнолюдьми, с паркингами, правда, не всегда с модными мопами, но они маленькие, поэтому опустим их.
В итоге 23 дома... неплохо. Есть из чего выбрать. Плюс еще 3-4 дома на подходе. Плюс Рыбальский, который идет в отдельной категории: "я б там жил".
По сравнению с 2013м годом выбор стал просто огромный.
А Московская, 16
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:19
investorkiev написав:Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
А продаст за 40000
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