Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:31
investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
Ваши истории про рОкету становятся скучны, учитесь у Макса, он - жемчужина этой ветки, предводитель мопов, эстет, чего уж там )
Mazay256
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:33
investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
Да ну...
За 24500 она купила однуху около 40 м кв, если без ремонта, то 60 может забыть - там куча предложений по 43 - 45 - 48 тыс, а в Варшавском Плюс проскакивают и по 40 переуступки//)
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asti
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:52
investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
пусть 150 ставит. один хрен не продаст. хоть посмеемся
plugatyrev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:52
asti написав: investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
Да ну...
За 24500 она купила однуху около 40 м кв, если без ремонта, то 60 может забыть - там куча предложений по 43 - 45 - 48 тыс, а в Варшавском Плюс проскакивают и по 40 переуступки//)
Какие переуступки, ее дом уже год как сдан. Обжитый новострой с уже сделаными на 75% ремонтами. Мечта любого пересичного. Ни за 43, ни за 48куе там ничего абсолютно не купишь.
ЗЫ там не 40, а 43 метра+балкон
investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:55
На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже... Всё может быть))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:00
asti написав:
На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже...
Всё может быть))
К тому времени все дезертиры с эмиграций подтянутся чтобы цены разогнать, теперь уже не надо родину защищать и мову учить, русский мир пришел навсегда, стабильность.
Востаннє редагувалось
remark
в Вів 14 січ, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
remark
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:01
asti написав:
На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже...
Всё может быть))
https://www.olx.ua/obyavlenie/varshavsk ... 7329df6f3b
-60куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-zhk-va ... 7329df6f3b
-57куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-aya-kva ... 7329df6f3b
- 60куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 7329df6f3b
-55куе, но это 5Квартал, он хуже, его строила не Столица, он дешевле котируется. Кстати не уверен что он уже сдан и получил все документы.
investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:05
Унуноктий
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:09
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:09
Mazay256 написав:
Ваши истории про рОкету становятся скучны
каждый кто сейчас ищет что-бы купить, столкнулся с РАКЕТОЙ и ее влиянием на цены.
Каждый!
Скучно тем, у кого банально нет денег, т.е. нищебродам, потому им скучно что они не понимают о чем речь, на них это не отражается. Это как питекантропа привести в МХАТ - ему тоже будет скучно в театре.
investorkiev
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