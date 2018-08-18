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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27372738273927402741>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:31

  investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........


Ваши истории про рОкету становятся скучны, учитесь у Макса, он - жемчужина этой ветки, предводитель мопов, эстет, чего уж там )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:33

  investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
Да ну...
За 24500 она купила однуху около 40 м кв, если без ремонта, то 60 может забыть - там куча предложений по 43 - 45 - 48 тыс, а в Варшавском Плюс проскакивают и по 40 переуступки//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:52

  investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........

пусть 150 ставит. один хрен не продаст. хоть посмеемся :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:52

  asti написав:
  investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........
Да ну...
За 24500 она купила однуху около 40 м кв, если без ремонта, то 60 может забыть - там куча предложений по 43 - 45 - 48 тыс, а в Варшавском Плюс проскакивают и по 40 переуступки//)


Какие переуступки, ее дом уже год как сдан. Обжитый новострой с уже сделаными на 75% ремонтами. Мечта любого пересичного. Ни за 43, ни за 48куе там ничего абсолютно не купишь.


ЗЫ там не 40, а 43 метра+балкон
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:55

На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже...
Всё может быть))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:00

  asti написав:На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже...
Всё может быть))


К тому времени все дезертиры с эмиграций подтянутся чтобы цены разогнать, теперь уже не надо родину защищать и мову учить, русский мир пришел навсегда, стабильность.
Востаннє редагувалось remark в Вів 14 січ, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:01

  asti написав:На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже...
Всё может быть))


https://www.olx.ua/obyavlenie/varshavsk ... 7329df6f3b -60куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-zhk-va ... 7329df6f3b -57куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-aya-kva ... 7329df6f3b - 60куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 7329df6f3b -55куе, но это 5Квартал, он хуже, его строила не Столица, он дешевле котируется. Кстати не уверен что он уже сдан и получил все документы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:05

  investorkiev написав:
  asti написав:На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже...
Всё может быть))


https://www.olx.ua/obyavlenie/varshavsk ... 7329df6f3b -60куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-zhk-va ... 7329df6f3b -57куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-aya-kva ... 7329df6f3b - 60куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 7329df6f3b -55куе, но это 5Квартал, он хуже, его строила не Столица, он дешевле котируется. Кстати не уверен что он уже сдан и получил все документы.

вообще нереально
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:09

https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-seven-1 ... 13&page=12
За 60 можно в Севене купить 47 метров!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:09

  Mazay256 написав:Ваши истории про рОкету становятся скучны


каждый кто сейчас ищет что-бы купить, столкнулся с РАКЕТОЙ и ее влиянием на цены.
Каждый!

Скучно тем, у кого банально нет денег, т.е. нищебродам, потому им скучно что они не понимают о чем речь, на них это не отражается. Это как питекантропа привести в МХАТ - ему тоже будет скучно в театре.
investorkiev
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