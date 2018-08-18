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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2738273927402741>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:11

  investorkiev написав:
  asti написав:На сейчас 50 - 52 максимум!
Но кто знает, может к апрелю на ажиотаже...

https://www.olx.ua/obyavlenie/varshavsk ... 7329df6f3b -60куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-zhk-va ... 7329df6f3b -57куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-aya-kva ... 7329df6f3b - 60куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 7329df6f3b -55куе, но это 5Квартал, он хуже, его строила не Столица, он дешевле котируется. Кстати не уверен что он уже сдан и получил все документы.
Это всё хотелки, не забывайте))
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:12

  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-seven-1-kom-vidovaya-na-dnepr-IDGaLgc.html#position=13&page=12
За 60 можно в Севене купить 47 метров!


дом в Севене не сдан еще, але!! как только люди получают документы, цена сразу +20% поднимается моментально, в течении месяца.
Тем более это обьявление от ОП, на 99% замануха.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:16

Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется рыночным законам. Вот и сейчас, в сентябре - декабре под влиянием сразу нескольких факторов: укрепление гривны, крах Укрбуда и рост зарплат и арендных ставок ликвидная недвига выстрелила сразу на 20%! Теперь возможен лёгкий откат или стабилизация где-то на полгодика. Но в целом тренд на рост сохраняется, а обвальное падение ставок по ОВГЗ и депозитам опять таки играют на руку ценам на недвигу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:20

  investorkiev написав:
  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-seven-1 ... 13&page=12
За 60 можно в Севене купить 47 метров!
дом в Севене не сдан еще, але!! как только люди получают документы, цена сразу +20% поднимается моментально, в течении месяца.
Так это ж хорошо, что не сдан, с документами сразу возникает 7,5% налога, которые никто не хочет платить))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:20

  asti написав:Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется рыночным законам. Вот и сейчас, в сентябре - декабре под влиянием сразу нескольких факторов: укрепление гривны, крах Укрбуда и рост зарплат и арендных ставок ликвидная недвига выстрелила сразу на 20%! Теперь возможен лёгкий откат или стабилизация где-то на полгодика. Но в целом тренд на рост сохраняется, а обвальное падение ставок по ОВГЗ и депозитам опять таки играют на руку ценам на недвигу//)

вот именно!!!

Добавьте возможный крах еще пары застройщиков, замедление строек у остальных, открытие рынка земли и возможный запуск ипотеки как канистра бензина в костер.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:26

  airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?

выставить можно, а вот продать....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:32

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:Почему крипта не обесценилась до 0? Почему до сих пор находятся смельчаки, лезущие в гривневые ОВГЗ по сниженным ставкам? Почему дорожает недвига в вымирающей стране? Почему аренда в Киеве и щуцинских ипенях сравнялась, а разница в зарплатах все еще Х2?
Таки МБА - это весчь! С дипломом провинциального вуза многие вещи остаются недоступными для понимания.


если реальность ведет себя не так, как должна была бы вести по вашим соображениям, значит это у вас неправильные соображения.

С чего вы взяли что в Киеве зарплаты меньше чем в ипенях щуцына?
Сравнивайте сравнимое. Сколько метр стоит в Варшаве и в Киеве.

В каком месте Киев вымирающий? Даже официальная статистика показывает прирост. А уж неофициально - каждый второй в любом офисе - понаех.

По ОВГЗ вопрос конечно, кто эти люди и что им пообещал Минфин и НБУ. Может пообещал курс 15?

При этом курсе 15грн/дол представляю как ВЗЛЕТИТ РОКЕТА!!!!

Так я ж и говорю: без МБА никак, на университетском курсе такому не учли.
С чего я взял, что зарплаты в Киеве меньше? Возможно, не во всех профессиях, но в моей разница раза в 1,5-2. Метр в Варшаве тоже стоит раза в 2 больше, но не стоит забывать об ипотеке и отсутствии инвестиционных альтернатив для пересичного (депозиты под 0,5% годовых). Но в Варшаве и зарплаты процентов на 30 выше, чем в ипенях.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:33

  airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?

330. каждому(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:33

  investorkiev написав:
  asti написав:Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется рыночным законам. Вот и сейчас, в сентябре - декабре под влиянием сразу нескольких факторов: укрепление гривны, крах Укрбуда и рост зарплат и арендных ставок ликвидная недвига выстрелила сразу на 20%! Теперь возможен лёгкий откат или стабилизация где-то на полгодика. Но в целом тренд на рост сохраняется, а обвальное падение ставок по ОВГЗ и депозитам опять таки играют на руку ценам на недвигу//)
Добавьте возможный крах еще пары застройщиков, замедление строек у остальных, открытие рынка земли и возможный запуск ипотеки как канистра бензина в костер.
Сынок, это фантастика! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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