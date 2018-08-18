|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:11
Это всё хотелки, не забывайте))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:12
asti написав:
https://m.olx.ua/obyavlenie/zhk-seven-1-kom-vidovaya-na-dnepr-IDGaLgc.html#position=13&page=12
За 60 можно в Севене купить 47 метров!
дом в Севене не сдан еще, але!! как только люди получают документы, цена сразу +20% поднимается моментально, в течении месяца.
Тем более это обьявление от ОП, на 99% замануха.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1679
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:16
Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется рыночным законам. Вот и сейчас, в сентябре - декабре под влиянием сразу нескольких факторов: укрепление гривны, крах Укрбуда и рост зарплат и арендных ставок ликвидная недвига выстрелила сразу на 20%! Теперь возможен лёгкий откат или стабилизация где-то на полгодика. Но в целом тренд на рост сохраняется, а обвальное падение ставок по ОВГЗ и депозитам опять таки играют на руку ценам на недвигу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:20
investorkiev написав:
дом в Севене не сдан еще, але!! как только люди получают документы, цена сразу +20% поднимается моментально, в течении месяца.
Так это ж хорошо, что не сдан, с документами сразу возникает 7,5% налога, которые никто не хочет платить))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:20
asti написав:
Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется рыночным законам. Вот и сейчас, в сентябре - декабре под влиянием сразу нескольких факторов: укрепление гривны, крах Укрбуда и рост зарплат и арендных ставок ликвидная недвига выстрелила сразу на 20%! Теперь возможен лёгкий откат или стабилизация где-то на полгодика. Но в целом тренд на рост сохраняется, а обвальное падение ставок по ОВГЗ и депозитам опять таки играют на руку ценам на недвигу//)
вот именно!!!
Добавьте возможный крах еще пары застройщиков, замедление строек у остальных, открытие рынка земли и возможный запуск ипотеки как канистра бензина в костер.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1679
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:22
Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33092
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 3819 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:26
airmax78 написав:
Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
выставить можно, а вот продать....
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20793
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:32
investorkiev написав: Gastarbaiter написав:
Почему крипта не обесценилась до 0? Почему до сих пор находятся смельчаки, лезущие в гривневые ОВГЗ по сниженным ставкам? Почему дорожает недвига в вымирающей стране? Почему аренда в Киеве и щуцинских ипенях сравнялась, а разница в зарплатах все еще Х2?
Таки МБА - это весчь! С дипломом провинциального вуза многие вещи остаются недоступными для понимания.
если реальность ведет себя не так, как должна была бы вести по вашим соображениям, значит это у вас неправильные соображения.
С чего вы взяли что в Киеве зарплаты меньше чем в ипенях щуцына?
Сравнивайте сравнимое. Сколько метр стоит в Варшаве и в Киеве.
В каком месте Киев вымирающий? Даже официальная статистика показывает прирост. А уж неофициально - каждый второй в любом офисе - понаех.
По ОВГЗ вопрос конечно, кто эти люди и что им пообещал Минфин и НБУ. Может пообещал курс 15?
При этом курсе 15грн/дол представляю как ВЗЛЕТИТ РОКЕТА!!!!
Так я ж и говорю: без МБА никак, на университетском курсе такому не учли.
С чего я взял, что зарплаты в Киеве меньше? Возможно, не во всех профессиях, но в моей разница раза в 1,5-2. Метр в Варшаве тоже стоит раза в 2 больше, но не стоит забывать об ипотеке и отсутствии инвестиционных альтернатив для пересичного (депозиты под 0,5% годовых). Но в Варшаве и зарплаты процентов на 30 выше, чем в ипенях.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:33
airmax78 написав:
Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
330. каждому(с)
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:33
investorkiev написав: asti написав:
Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется рыночным законам. Вот и сейчас, в сентябре - декабре под влиянием сразу нескольких факторов: укрепление гривны, крах Укрбуда и рост зарплат и арендных ставок ликвидная недвига выстрелила сразу на 20%! Теперь возможен лёгкий откат или стабилизация где-то на полгодика. Но в целом тренд на рост сохраняется, а обвальное падение ставок по ОВГЗ и депозитам опять таки играют на руку ценам на недвигу//)
Добавьте возможный крах еще пары застройщиков, замедление строек у остальных, открытие рынка земли и возможный запуск ипотеки как канистра бензина в костер.
Сынок, это фантастика!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17409
|2783122
|
|
|461
|190709
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9934
|
|