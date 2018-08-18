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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2739274027412742>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:36

  airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
Плата за риск! Те кто вложились в Патриотику и Эврику сейчас выставляются по 35...
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

куда катится мир, мерседес GLE дешевле фольксвагена туарег
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:37

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
Выставить можно, а вот продать....
Продаст. Вопрос времени//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:41

  asti написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
Выставить можно, а вот продать....
Продаст. Вопрос времени//)

я вот только что проверил что можно купить за 60 000 стоимость однушки на венике
можно купить готовый дом в гатном или круглике
можно купить мерседес GLЕ или фольксваген туарег
можно купить 3к в панельке практически в любом районе
отсюда у меня вывод, не продадут 1к в варшавском без ремонта за 60 000 никогда
Востаннє редагувалось Унуноктий в Вів 14 січ, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:42

  asti написав:
  airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
Плата за риск! Те кто вложились в Патриотику и Эврику сейчас выставляются по 35...

Кто вложились в патриотику и эврику, у тех попандоз, стройки практически заморожены, пишут.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:42

  Gastarbaiter написав:С чего я взял, что зарплаты в Киеве меньше? Возможно, не во всех профессиях, но в моей разница раза в 1,5-2.

по себе мерять нельзя.
Сколько у вас там в ипенях получает директор Польщащуцынпочты? В Киеве например такой чел получает 80куе зарплаты В МЕСЯЦ.

Сколько получает советник Польщаоборонпрома? У нас такие получают по 20куе/мес, не считая премий, и это даже без профильного опыта работы, так сказать стажеры.

Сколько получает директор какого-нибудь Польщанафтогаза даже спрашивать не буду, наш например получает в среднем 40куе/В ДЕНЬ.

Понимаете теперь?

  Gastarbaiter написав:Метр в Варшаве тоже стоит раза в 2 больше, но не стоит забывать об .... отсутствии инвестиционных альтернатив для пересичного (депозиты под 0,5% годовых).

Вы всерьез считаете депозиты в Киеве под 1,5-2% посленалогов серьезной альтернативой?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:45

Над КГС сгущаются тучи?
http://forum.domik.ua/ul-kibalchicha-2- ... 4-520.html
Радужный бурлит. Пошли волнения.
Ну что 14 число-пол месца стройка стоит, при том, что все сроки просраны. Одни маты.(в этой ветке надо разрешить использовать мат).Назвать их голубыми оскорбить голубых. Интересно какие они будут потом втирать аргументы, по поводу конкретного пролетамимо сроков?

Сейчас я здесь! Тишина гробовая! Никого нет, Нигде, не внутри не снаружи! Празднуют трудяги еще видимо старый НГ отмечают, засевают! Это полный ппц

Трудяги пешки-им сказали работать-они работают. Это наш "надежый " застройщик бабки прокручивает под предлогом ...
Как бы эти ур** китайский новый год еще не отмечали.

Как же они укрбуд будут достраивать.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 січ, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:49

Всем добрый день!
Мы в это воскресенье 12.01.2020 проходили мимо стройки Урловский-1 и заметили,
что строительство не ведется.

ул. Курнатовского, 20 - "Киевгорстрой"
Никакой активности не наблюдаю

Не говоря уже об укрбуде и его объектах.
Похоже, правда о еврейских обещаниях перед новым годом. Если зеля поехал в Оман, значит, султана уже нет в живых, если зеля пообещал достроить укрбуд, значит, и КГСу, который за это якобы берется, каюк?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:56

  hxbbgaf написав:
  asti написав:
  airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
Плата за риск! Те кто вложились в Патриотику и Эврику сейчас выставляются по 35...
Кто вложились в патриотику и эврику, у тех попандоз, стройки практически заморожены, пишут.
Ну, я какбэ, об этом и пишу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по данным держстата киева в январе-сентябре 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года сдали 151%
о каком дефеците говорит Инвсторкиев я не понимаю
Унуноктий
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