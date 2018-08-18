Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я не понимаю: как можно купить за 24К, а через 2 года, ничего не делая, выставить за 60К. Где у людей совесть? Кто их воспитывал вообще?
Выставить можно, а вот продать....
Продаст. Вопрос времени//)
я вот только что проверил что можно купить за 60 000 стоимость однушки на венике можно купить готовый дом в гатном или круглике можно купить мерседес GLЕ или фольксваген туарег можно купить 3к в панельке практически в любом районе отсюда у меня вывод, не продадут 1к в варшавском без ремонта за 60 000 никогда
Востаннє редагувалось Унуноктий в Вів 14 січ, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів.
Ну что 14 число-пол месца стройка стоит, при том, что все сроки просраны. Одни маты.(в этой ветке надо разрешить использовать мат).Назвать их голубыми оскорбить голубых. Интересно какие они будут потом втирать аргументы, по поводу конкретного пролетамимо сроков?
Сейчас я здесь! Тишина гробовая! Никого нет, Нигде, не внутри не снаружи! Празднуют трудяги еще видимо старый НГ отмечают, засевают! Это полный ппц
Трудяги пешки-им сказали работать-они работают. Это наш "надежый " застройщик бабки прокручивает под предлогом ... Как бы эти ур** китайский новый год еще не отмечали.
Как же они укрбуд будут достраивать.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 січ, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Всем добрый день! Мы в это воскресенье 12.01.2020 проходили мимо стройки Урловский-1 и заметили, что строительство не ведется.
ул. Курнатовского, 20 - "Киевгорстрой"
Никакой активности не наблюдаю
Не говоря уже об укрбуде и его объектах. Похоже, правда о еврейских обещаниях перед новым годом. Если зеля поехал в Оман, значит, султана уже нет в живых, если зеля пообещал достроить укрбуд, значит, и КГСу, который за это якобы берется, каюк?