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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59

  asti написав:Ну, я какбэ, об этом и пишу//)

А, ну выставляться они могут и по 35 (еще и когда однушки на вторичке по 25), но долгострой никому не надо и за 10.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В КГС сейчас решают "транспортную задачу": как с существующей техникой и персоналом построить в 3 раза больше недвиги, чем строили до сих пор. Без денег. Вызвали Кондратьева, Кругмана, Елену Батурину - совещаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:01

  asti написав:
  hxbbgaf написав:
  asti написав:Плата за риск! Те кто вложились в Патриотику и Эврику сейчас выставляются по 35...
Кто вложились в патриотику и эврику, у тех попандоз, стройки практически заморожены, пишут.
Ну, я какбэ, об этом и пишу//)

Да, но в Варшавском рисков было 0. Это безрисковый проект. Откуда тогда такая доходность?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подольско воскресенский мост с сентября практически не строят
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:09

  Унуноктий написав:подольско воскресенский мост с сентября практически не строят

Ой, ё, да его с сентября 2003-го практически не строят.
Помнится, как в 2011-м завалили "кран Захарий", и все офисы рядом не открылись, знали, что будет бум, и боялись, что из-за криворукости бум будет не туда. Но бабки ежегодно уже 20 лет выделяются. И немалые. То по 700, то по 800 лямов.
Интересно, что на том падении приключения крана не закончились.
https://kp.ua/kiev/468560-upavshyi-kran ... -ety-luidy
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 січ, 2020 23:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:16

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:
  asti написав:Плата за риск! Те кто вложились в Патриотику и Эврику сейчас выставляются по 35...
Кто вложились в патриотику и эврику, у тех попандоз, стройки практически заморожены, пишут.
Да, но в Варшавском рисков было 0. Это безрисковый проект. Откуда тогда такая доходность?
Не бывает безрисковых проектов, просто уровень риска везде разный. И у Варшавского, к слову, он не самый низкий. У них, я знаю, были проблемы с землеотводом и с вводом в эксплуатацию первых секций как раз в 16-17 годах, потому и цены такие были, сладкие//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:24

  Унуноктий написав:по данным держстата киева в январе-сентябре 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года сдали 151%
о каком дефеците говорит Инвсторкиев я не понимаю


за 3 квартала 2019 сдали в 1,5 раз больше чем за весь 2018? Уну, ты набухался и гонишь.

В 2018 году сдали в Киеве 1,25 млн метров жилья (это на 30% меньше чем в 2017).
За 9мес2019 сдали в Киеве 0,93 млн метров жилья.

Еще раз для тугеньких:
2017 год - 1,80 млн метров
2018 год - 1,25 млн метров
9мес19 год - 0,93 млн метров

Че, не видишь дефицита? И тенденция к уменьшению, в 2020 будет еще меньше чем в 2019.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:25

Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:26

  necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))


А я начал фиксироваться как раз, не стоит уже покупать, коррекция рядом
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:28

  trololo написав:
  necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))


А я начал фиксироваться как раз, не стоит уже покупать, коррекция рядом

Корекция? То мягко сказано, когда ЭТО начнется, коррекция будет ассоциироваться с детским лепетом. Это будет мегавзрыв мегапызыря фаанг и теслы, и вообще всей раздутой печатным станком фонды и забрызгает всех. Так что тарьте физическое серебро!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 січ, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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