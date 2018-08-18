А, ну выставляться они могут и по 35 (еще и когда однушки на вторичке по 25), но долгострой никому не надо и за 10.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В КГС сейчас решают "транспортную задачу": как с существующей техникой и персоналом построить в 3 раза больше недвиги, чем строили до сих пор. Без денег. Вызвали Кондратьева, Кругмана, Елену Батурину - совещаются.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:01
Да, но в Варшавском рисков было 0. Это безрисковый проект. Откуда тогда такая доходность?
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
подольско воскресенский мост с сентября практически не строят
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:09
Ой, ё, да его с сентября 2003-го практически не строят.
Помнится, как в 2011-м завалили "кран Захарий", и все офисы рядом не открылись, знали, что будет бум, и боялись, что из-за криворукости бум будет не туда. Но бабки ежегодно уже 20 лет выделяются. И немалые. То по 700, то по 800 лямов.
Интересно, что на том падении приключения крана не закончились.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 січ, 2020 23:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:16
Не бывает безрисковых проектов, просто уровень риска везде разный. И у Варшавского, к слову, он не самый низкий. У них, я знаю, были проблемы с землеотводом и с вводом в эксплуатацию первых секций как раз в 16-17 годах, потому и цены такие были, сладкие//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:24
за 3 квартала 2019 сдали в 1,5 раз больше чем за весь 2018? Уну, ты набухался и гонишь.
В 2018 году сдали в Киеве 1,25 млн метров жилья (это на 30% меньше чем в 2017).
За 9мес2019 сдали в Киеве 0,93 млн метров жилья.
Еще раз для тугеньких:
2017 год - 1,80 млн метров
2018 год - 1,25 млн метров
9мес19 год - 0,93 млн метров
Че, не видишь дефицита? И тенденция к уменьшению, в 2020 будет еще меньше чем в 2019.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:25
Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:26
А я начал фиксироваться как раз, не стоит уже покупать, коррекция рядом
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:28
Корекция? То мягко сказано, когда ЭТО начнется, коррекция будет ассоциироваться с детским лепетом. Это будет мегавзрыв мегапызыря фаанг и теслы, и вообще всей раздутой печатным станком фонды и забрызгает всех. Так что тарьте физическое серебро!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 січ, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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