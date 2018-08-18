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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27412742274327442745>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:28

  artlife написав:Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.


шо бы они себе не планировали покупать - покупать будет нечего, смотри как упали обьемы ввода жилья, и в этом году упадут еще сильнее.

Пока он что-то там подкопит, пойдет по отделам продаж, а там ничего нет, и при этом космические цены.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:29

  Унуноктий написав:подольско воскресенский мост с сентября практически не строят

Внеочередные выборы больше не угрожают - спешить некуда
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:31

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:подольско воскресенский мост с сентября практически не строят

Внеочередные выборы больше не угрожают - спешить некуда

Так должны ж быть очередные? В этом году 5 лет осенью как киевские выборы были. Или Кличко стал удобным и его будут держать и 6, и 7 лет и назначат реальным мэром кого-то другого (повторение истории с леней-коцмасом и рыгами)?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:32

  airmax78 написав:В КГС сейчас решают "транспортную задачу": как с существующей техникой и персоналом построить в 3 раза больше недвиги, чем строили до сих пор. Без денег. Вызвали Кондратьева, Кругмана, Елену Батурину - совещаются.

Надо вызвать Зелю. Он после кокса точно толкнет идею. Или гетьманцова? И вуаля - выход найден, просто заставить докинуть еще бабла тех, кто уже на 100% рассчитался (квартирная амнистия с ретроспективой, а нет так доначислят еще больше, бойтесь, люде). Что? Так нельзя? Не слышали! Теперь все можно. И повысить зарплату до 10 лямов баксов. За идею!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:34

  hxbbgaf написав:Над КГС сгущаются тучи?
http://forum.domik.ua/ul-kibalchicha-2- ... 4-520.html
Радужный бурлит. Пошли волнения.
Ну что 14 число-пол месца стройка стоит, при том, что все сроки просраны. Одни маты.(в этой ветке надо разрешить использовать мат).Назвать их голубыми оскорбить голубых. Интересно какие они будут потом втирать аргументы, по поводу конкретного пролетамимо сроков?

Сейчас я здесь! Тишина гробовая! Никого нет, Нигде, не внутри не снаружи! Празднуют трудяги еще видимо старый НГ отмечают, засевают! Это полный ппц

Трудяги пешки-им сказали работать-они работают. Это наш "надежый " застройщик бабки прокручивает под предлогом ...
Как бы эти ур** китайский новый год еще не отмечали.

Как же они укрбуд будут достраивать.

Там ботоферма всполошилась как только стройбаны ушли на новогодние праздники затем в течение двух недель все это напостила)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:35

  hxbbgaf написав:
  trololo написав:
  necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))


А я начал фиксироваться как раз, не стоит уже покупать, коррекция рядом

Корекция? То мягко сказано, когда ЭТО начнется, коррекция будет ассоциироваться с детским лепетом. Это будет мегавзрыв мегапызыря фаанг и теслы, и вообще всей раздутой печатным станком фонды и забрызгает всех. Так что тарьте физическое серебро!


Почему серебро? Думаете, будет расти сильнее золота? Серебро, ведь это не инвестиционный металл. Золото - да. А серебро - это техническое сырье, которое стоит копейки. Это во времена Римской империи из-за скудости добычи серебро стоило 1/10 цены золота. А сейчас его добывают в таких объемах, что оно стоит 1/70 цены золота
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:37

  trololo написав:
  necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))


А я начал фиксироваться как раз, не стоит уже покупать, коррекция рядом

Рост цены какой-то истерический. И ведь и 2019й год Тесла закончит с солидными убытками под ярд баксов...
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:41

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:по данным держстата киева в январе-сентябре 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года сдали 151%
о каком дефеците говорит Инвсторкиев я не понимаю


за 3 квартала 2019 сдали в 1,5 раз больше чем за весь 2018? Уну, ты набухался и гонишь.

В 2018 году сдали в Киеве 1,25 млн метров жилья (это на 30% меньше чем в 2017).
За 9мес2019 сдали в Киеве 0,93 млн метров жилья.

Еще раз для тугеньких:
2017 год - 1,80 млн метров
2018 год - 1,25 млн метров
9мес19 год - 0,93 млн метров

Че, не видишь дефицита? И тенденция к уменьшению, в 2020 будет еще меньше чем в 2019.

сорян к январю-сентябрю 2018 года
по результатам 2019 года думаю не меньше 2018 будет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:41

  artlife написав:
  hxbbgaf написав:Корекция? То мягко сказано, когда ЭТО начнется, коррекция будет ассоциироваться с детским лепетом. Это будет мегавзрыв мегапызыря фаанг и теслы, и вообще всей раздутой печатным станком фонды и забрызгает всех. Так что тарьте физическое серебро!

Почему серебро? Думаете, будет расти сильнее золота? Серебро, ведь это не инвестиционный металл. Золото - да. А серебро - это техническое сырье, которое стоит копейки. Это во времена Римской империи из-за скудости добычи серебро стоило 1/10 цены золота. А сейчас его добывают в таких объемах, что оно стоит 1/70 цены золота

Потому что недооценено. В том-то и дело. Золото скупают центробанки и даже, вопреки усилиям ФРСников и морганов по сбиванию цены, постоянно ее повышают, а серебро тупо давят вниз те же морганы голыми шортами (в последнее время и пролетают, но им пофиг, у них бабла хоть греблю гати, и главное со всего мира и не своего) и никто пока не спешит покупать в целях инвестиций. Клондайк с будущим ростом во много раз.
В том-то и дело, что уже даже не 1 к 70, а 1 к 87. И дело не в добыче, как добывали несколько лет назад, когда отношение было другим, так и добывают, дело в голых шортах на виртуальном рынке. Кто-то пытается так повысить привлекательность доллара и влиять на золото, так как это значимый индикатор, и заодно потихоньку скупает физический металл в кубышку, и я даже знаю, кто это (см выше).
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 січ, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:46

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:по данным держстата киева в январе-сентябре 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года сдали 151%
о каком дефеците говорит Инвсторкиев я не понимаю


за 3 квартала 2019 сдали в 1,5 раз больше чем за весь 2018? Уну, ты набухался и гонишь.

В 2018 году сдали в Киеве 1,25 млн метров жилья (это на 30% меньше чем в 2017).
За 9мес2019 сдали в Киеве 0,93 млн метров жилья.

Еще раз для тугеньких:
2017 год - 1,80 млн метров
2018 год - 1,25 млн метров
9мес19 год - 0,93 млн метров

Че, не видишь дефицита? И тенденция к уменьшению, в 2020 будет еще меньше чем в 2019.

Кстати, и пригород весьма погрустнел в плане продаж за прошлый год.
antey1969
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