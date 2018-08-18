Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:47
antey1969 написав:
Там ботоферма всполошилась как только стройбаны ушли на новогодние праздники затем в течение двух недель все это напостила)))
Так в том-то и дело, что "праздники" "затянулись". Стройбаны перед этим 3 месяца не наблюдались, потом в конце ноября появились, недели 3 поработали и опять пошли пинать свои достоинства.
hxbbgaf
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:48
hxbbgaf Пятый год жду, когда же доллар навернется(согласно Вашим прогнозам). Боюсь, что серебро Вы тоже склонны переоценивать
antey1969
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:48
antey1969 написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
по данным держстата киева в январе-сентябре 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года сдали 151%
о каком дефеците говорит Инвсторкиев я не понимаю
за 3 квартала 2019 сдали в 1,5 раз больше чем за весь 2018? Уну, ты набухался и гонишь.
В 2018 году сдали в Киеве 1,25 млн метров жилья (это на 30% меньше чем в 2017).
За 9мес2019 сдали в Киеве 0,93 млн метров жилья.
Еще раз для тугеньких: 2017 год - 1,80 млн метров 2018 год - 1,25 млн метров 9мес19 год - 0,93 млн метров
Че, не видишь дефицита? И тенденция к уменьшению, в 2020 будет еще меньше чем в 2019.
Кстати, и пригород весьма погрустнел в плане продаж за прошлый год.
пригород 124%
http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p ... 381&lang=1
Унуноктий
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:50
hxbbgaf написав: antey1969 написав:
Там ботоферма всполошилась как только стройбаны ушли на новогодние праздники затем в течение двух недель все это напостила)))
Так в том-то и дело, что "праздники" "затянулись". Стройбаны перед этим 3 месяца не наблюдались, потом в конце ноября появились, недели 3 поработали и опять пошли пинать свои достоинства.
Строители даже в центре появились только с 13-го.
Похоже на то, что у поставщиков бетона тоже были длинные каникулы.
antey1969
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:51
Унуноктий я о продажах
antey1969
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:53
antey1969 написав: Унуноктий
я о продажах
ну что ты, тут же написали дефицит)
Унуноктий
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:55
продажи востановятся в апреле
Унуноктий
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:56
Унуноктий написав: antey1969 написав: Унуноктий
я о продажах
ну что ты, тут же написали дефицит)
Достраивается ранее купленное, а вот новое уже не такими темпами заходит на котлованы, да и строится не так резво как три года назад.
antey1969
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:58
Унуноктий написав:
продажи востановятся в апреле
Поживем - увидим.
Мне кажется, пригородом насытились. Многие из тех, кто уже там живет, сетуют на транспортные проблемы в часы пик и присматриваются непосредственно к Киеву
antey1969
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:01
antey1969 написав: Унуноктий написав:
продажи востановятся в апреле
Поживем - увидим.
Мне кажется, пригородом насытились. Многие из тех, кто уже там живет, сетуют на транспортные проблемы в часы пик и присматриваются непосредственно к Киеву
я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень
Унуноктий
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