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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2742274327442745>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:47

  antey1969 написав:Там ботоферма всполошилась как только стройбаны ушли на новогодние праздники затем в течение двух недель все это напостила)))

Так в том-то и дело, что "праздники" "затянулись". Стройбаны перед этим 3 месяца не наблюдались, потом в конце ноября появились, недели 3 поработали и опять пошли пинать свои достоинства.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:48

hxbbgaf
Пятый год жду, когда же доллар навернется(согласно Вашим прогнозам).
Боюсь, что серебро Вы тоже склонны переоценивать
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:48

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:по данным держстата киева в январе-сентябре 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года сдали 151%
о каком дефеците говорит Инвсторкиев я не понимаю


за 3 квартала 2019 сдали в 1,5 раз больше чем за весь 2018? Уну, ты набухался и гонишь.

В 2018 году сдали в Киеве 1,25 млн метров жилья (это на 30% меньше чем в 2017).
За 9мес2019 сдали в Киеве 0,93 млн метров жилья.

Еще раз для тугеньких:
2017 год - 1,80 млн метров
2018 год - 1,25 млн метров
9мес19 год - 0,93 млн метров

Че, не видишь дефицита? И тенденция к уменьшению, в 2020 будет еще меньше чем в 2019.

Кстати, и пригород весьма погрустнел в плане продаж за прошлый год.

пригород 124%
http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p ... 381&lang=1
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:50

  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Там ботоферма всполошилась как только стройбаны ушли на новогодние праздники затем в течение двух недель все это напостила)))

Так в том-то и дело, что "праздники" "затянулись". Стройбаны перед этим 3 месяца не наблюдались, потом в конце ноября появились, недели 3 поработали и опять пошли пинать свои достоинства.

Строители даже в центре появились только с 13-го.
Похоже на то, что у поставщиков бетона тоже были длинные каникулы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:51

Унуноктий
я о продажах
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:53

  antey1969 написав:Унуноктий
я о продажах

ну что ты, тут же написали дефицит)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

продажи востановятся в апреле
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:56

  Унуноктий написав:
  antey1969 написав:Унуноктий
я о продажах

ну что ты, тут же написали дефицит)

Достраивается ранее купленное, а вот новое уже не такими темпами заходит на котлованы, да и строится не так резво как три года назад.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:58

  Унуноктий написав:продажи востановятся в апреле

Поживем - увидим.
Мне кажется, пригородом насытились. Многие из тех, кто уже там живет, сетуют на транспортные проблемы в часы пик и присматриваются непосредственно к Киеву
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:01

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:продажи востановятся в апреле

Поживем - увидим.
Мне кажется, пригородом насытились. Многие из тех, кто уже там живет, сетуют на транспортные проблемы в часы пик и присматриваются непосредственно к Киеву

я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень
Унуноктий
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