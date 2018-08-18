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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2742274327442745

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:05

  Унуноктий написав:
  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:продажи востановятся в апреле

Поживем - увидим.
Мне кажется, пригородом насытились. Многие из тех, кто уже там живет, сетуют на транспортные проблемы в часы пик и присматриваются непосредственно к Киеву

я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень


Уну, расскажи нам как плохо покупают однушки в Медовом?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:07

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  antey1969 написав:Поживем - увидим.
Мне кажется, пригородом насытились. Многие из тех, кто уже там живет, сетуют на транспортные проблемы в часы пик и присматриваются непосредственно к Киеву

я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень


Уну, расскажи нам как плохо покупают однушки в Медовом?

там вообще интересный тренд наметился, полноценные однушки давно раскуплены а смарт квартирки студио есть до сих пор
а это как то необычно
в оранж сити все однухи раскупили, двушки и трёшки есть ещё по 15600 метр
Востаннє редагувалось Унуноктий в Сер 15 січ, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:08

  airmax78 написав:Рост цены какой-то истерический. И ведь и 2019й год Тесла закончит с солидными убытками под ярд баксов...

Это шорт сквиз. Клоуны, уверовавшие в банкротство, страдают за тупость :) ведь так сложно понять, что убытки теслы исключительно изза больших капитальных инвестиций в НИОКР и заводы
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:17

  trololo написав:
  airmax78 написав:Рост цены какой-то истерический. И ведь и 2019й год Тесла закончит с солидными убытками под ярд баксов...

Это шорт сквиз. Клоуны, уверовавшие в банкротство, страдают за тупость :) ведь так сложно понять, что убытки теслы исключительно изза больших капитальных инвестиций в НИОКР и заводы

врнемся к этому вопросу в марте
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:23

  Унуноктий написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Рост цены какой-то истерический. И ведь и 2019й год Тесла закончит с солидными убытками под ярд баксов...

Это шорт сквиз. Клоуны, уверовавшие в банкротство, страдают за тупость :) ведь так сложно понять, что убытки теслы исключительно изза больших капитальных инвестиций в НИОКР и заводы

врнемся к этому вопросу в марте


Зачем? Ты не покупаешь и не продаешь, цену не прогнозируешь.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:27

  trololo написав:
  airmax78 написав:Рост цены какой-то истерический. И ведь и 2019й год Тесла закончит с солидными убытками под ярд баксов...

Это шорт сквиз. Клоуны, уверовавшие в банкротство, страдают за тупость :) ведь так сложно понять, что убытки теслы исключительно изза больших капитальных инвестиций в НИОКР и заводы

Это печатный станок с выкупом акций центробанками (тот же ЦБ Швейцарии, например, официально скупает американские акции, с печатного станка сперва скупает баксы, а потом американские акции, в основном фаанг, другие через подставные конторы, так им сказано делать, большие дяди пошли ва-банк и хотят слиться как можно выше перед суперкризисом и накупить чего-то реального), и эффект финансовой пирамиды, ими же и спровоцированный.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:30

  trololo написав:
  airmax78 написав:Рост цены какой-то истерический. И ведь и 2019й год Тесла закончит с солидными убытками под ярд баксов...

Это шорт сквиз. Клоуны, уверовавшие в банкротство, страдают за тупость :) ведь так сложно понять, что убытки теслы исключительно изза больших капитальных инвестиций в НИОКР и заводы

Неееее. Капитальные инвестиции не проходят по P&L. И вложения в НИОКР капитализируются. У Тесла именно операционные убытки: https://www.investing.com/equities/tesl ... -statement
Да, в 3-м квартале 2019го они уже вышли на прибыль. В 4м - это интрига. Но скорее всего, тоже (хотя если нет - снова засветится 250 баксов за акцию).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:31

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  hxbbgaf написав:Корекция? То мягко сказано, когда ЭТО начнется, коррекция будет ассоциироваться с детским лепетом. Это будет мегавзрыв мегапызыря фаанг и теслы, и вообще всей раздутой печатным станком фонды и забрызгает всех. Так что тарьте физическое серебро!

Почему серебро? Думаете, будет расти сильнее золота? Серебро, ведь это не инвестиционный металл. Золото - да. А серебро - это техническое сырье, которое стоит копейки. Это во времена Римской империи из-за скудости добычи серебро стоило 1/10 цены золота. А сейчас его добывают в таких объемах, что оно стоит 1/70 цены золота

Потому что недооценено. В том-то и дело. Золото скупают центробанки и даже, вопреки усилиям ФРСников и морганов по сбиванию цены, постоянно ее повышают, а серебро тупо давят вниз те же морганы голыми шортами (в последнее время и пролетают, но им пофиг, у них бабла хоть греблю гати, и главное со всего мира и не своего) и никто пока не спешит покупать в целях инвестиций. Клондайк с будущим ростом во много раз.
В том-то и дело, что уже даже не 1 к 70, а 1 к 87. И дело не в добыче, как добывали несколько лет назад, когда отношение было другим, так и добывают, дело в голых шортах на виртуальном рынке. Кто-то пытается так повысить привлекательность доллара и влиять на золото, так как это значимый индикатор, и заодно потихоньку скупает физический металл в кубышку, и я даже знаю, кто это (см выше).


Думаю, когда наступит время Ч ©, взлетят защитные и спекулятивные активы, т.е. золото. А Серебро это уже обычное сырье, оно, наоборот, может подешеветь, вместе с нефтью, зерном и т.д. Запасы серебра неограниченны, оно есть везде и вопрос только в целесообразности его добычи. Т.е. будет вести себя, как обычный комод. Золото это совсем другое дело. Просто, возможно, серебро копить веселее, слитки тяжелее, и игра в армагеддон становится как-то реалистичнее, что ли.
Конечно, иметь с десяток-другой серебряных полтинников не помешает, в рамках стратегии выживания, там обменять на мешок муки, попроситься в кузов грузовика при эвакуации и т.д., но не как инвестиция. Золото лучше.
artlife
 
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