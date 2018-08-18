hxbbgaf написав:

artlife написав: hxbbgaf написав: Корекция? То мягко сказано, когда ЭТО начнется, коррекция будет ассоциироваться с детским лепетом. Это будет мегавзрыв мегапызыря фаанг и теслы, и вообще всей раздутой печатным станком фонды и забрызгает всех. Так что тарьте физическое серебро! Корекция? То мягко сказано, когда ЭТО начнется, коррекция будет ассоциироваться с детским лепетом. Это будет мегавзрыв мегапызыря фаанг и теслы, и вообще всей раздутой печатным станком фонды и забрызгает всех. Так что тарьте физическое серебро!

Почему серебро? Думаете, будет расти сильнее золота? Серебро, ведь это не инвестиционный металл. Золото - да. А серебро - это техническое сырье, которое стоит копейки. Это во времена Римской империи из-за скудости добычи серебро стоило 1/10 цены золота. А сейчас его добывают в таких объемах, что оно стоит 1/70 цены золота Почему серебро? Думаете, будет расти сильнее золота? Серебро, ведь это не инвестиционный металл. Золото - да. А серебро - это техническое сырье, которое стоит копейки. Это во времена Римской империи из-за скудости добычи серебро стоило 1/10 цены золота. А сейчас его добывают в таких объемах, что оно стоит 1/70 цены золота

Потому что недооценено. В том-то и дело. Золото скупают центробанки и даже, вопреки усилиям ФРСников и морганов по сбиванию цены, постоянно ее повышают, а серебро тупо давят вниз те же морганы голыми шортами (в последнее время и пролетают, но им пофиг, у них бабла хоть греблю гати, и главное со всего мира и не своего) и никто пока не спешит покупать в целях инвестиций. Клондайк с будущим ростом во много раз.В том-то и дело, что уже даже не 1 к 70, а 1 к 87. И дело не в добыче, как добывали несколько лет назад, когда отношение было другим, так и добывают, дело в голых шортах на виртуальном рынке. Кто-то пытается так повысить привлекательность доллара и влиять на золото, так как это значимый индикатор, и заодно потихоньку скупает физический металл в кубышку, и я даже знаю, кто это (см выше).