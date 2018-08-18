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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2743274427452746

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:42

  investorkiev написав:
  artlife написав:Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.


шо бы они себе не планировали покупать - покупать будет нечего, смотри как упали обьемы ввода жилья, и в этом году упадут еще сильнее.

Пока он что-то там подкопит, пойдет по отделам продаж, а там ничего нет, и при этом космические цены.


Объемы ввода жилья упали, потому, что закончилось топливо для пузыря. Платежеспособный спрос исчерпался, приток бабла затормозился и стройки зависли.
Не встали же они из-за того, что обеспеченный деньгами спрос превышает предложение.
Просто, начали одновременно кучу объектов, а покупателя на такие объемы нет, как нет и бабла на завершение.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:44

  airmax78 написав:Для сравнения P&L VAG, который теперь сильно дешевле стоит чем Тесла: https://www.investing.com/equities/volk ... -statement
Ну разве это не безумие?


Рынок всегда прав. У кодака и нокии тоже были отличные показатели в свое время. Но отказ от развития цифрового фото (где кодак был лидером, лал) - стало для них приговором с отсрочкой. Фонда всегда смотрит в завтрашний день, а не оценивает текущие показатели.

Пут на боинг то купили хоть? Сегодня была хорошая цена
Востаннє редагувалось trololo в Сер 15 січ, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:46

hxbbgaf ну допустим затарились и что? кому ты его сбывать будешь, морганам? китайцам? пару тыс.тонн купишь - будешь игроком. а с парой кило - ты лох(лицо обманутое хулиганами)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:50

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень


Уну, расскажи нам как плохо покупают однушки в Медовом?

там вообще интересный тренд наметился, полноценные однушки давно раскуплены а смарт квартирки студио есть до сих пор
а это как то необычно
в оранж сити все однухи раскупили, двушки и трёшки есть ещё по 15600 метр

я не пойму, что там в медовом, медом намазано, что там раскупают? в едренях где-то. А вместо оранжа Свитло парк не лучше будет?
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Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:50

  trololo написав:
  airmax78 написав:Для сравнения P&L VAG, который теперь сильно дешевле стоит чем Тесла: https://www.investing.com/equities/volk ... -statement
Ну разве это не безумие?


Рынок всегда прав. У кодака и нокии тоже были отличные показатели в свое время. Но отказ от развития цифрового фото (где кодак был лидером, лал) - стало для них приговором с отсрочкой. Фонда всегда смотрит в завтрашний день, а не оценивает текущие показатели.

Рынок и бетховена до 19К разогнал. Рынок, в период ажиотажа, теряет рассудок.
VAG никуда не денется. Более того, ставит на конвейер свой электромобиль по параметрам очень близкий к Тесла Модел 3, только собранный руками, хорошо покрашенный, обеспеченный инфраструктурой технического сервиса и снабжения запчастями, глобальной дистрибутерской сетью. И другие производители же тоже не дремлют и подтягиваются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:52

  trololo написав:
  airmax78 написав:Для сравнения P&L VAG, который теперь сильно дешевле стоит чем Тесла: https://www.investing.com/equities/volk ... -statement
Ну разве это не безумие?


Рынок всегда прав. У кодака и нокии тоже были отличные показатели в свое время. Но отказ от развития цифрового фото (где кодак был лидером, лал) - стало для них приговором с отсрочкой. Фонда всегда смотрит в завтрашний день, а не оценивает текущие показатели.

Пут на боинг то купили хоть? Сегодня была хорошая цена

Я начал разбираться с терминалом (я ни разу деривативов не покупал и не продавал), но понял, что это займет время. Может завтра-послезавтра займусь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:59

  airmax78 написав:VAG никуда не денется. Более того, ставит на конвейер свой электромобиль по параметрам очень близкий к Тесла Модел 3, только собранный руками, хорошо покрашенный, обеспеченный инфраструктурой технического сервиса и снабжения запчастями, глобальной дистрибутерской сетью. И другие производители же тоже не дремлют и подтягиваются.


Нет ни одного реального массового авто, превосходящего теслу по характеристикам и цене. Про качественный электро авто от вага поржал. Рекомендую погуглить, сколько тысяч свеженьких ID3 стоят на площадке вага в ожидании новой прошивки.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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