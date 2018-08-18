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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:42
investorkiev написав: artlife написав:
Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.
шо бы они себе не планировали покупать - покупать будет нечего, смотри как упали обьемы ввода жилья, и в этом году упадут еще сильнее.
Пока он что-то там подкопит, пойдет по отделам продаж, а там ничего нет, и при этом космические цены.
Объемы ввода жилья упали, потому, что закончилось топливо для пузыря. Платежеспособный спрос исчерпался, приток бабла затормозился и стройки зависли.
Не встали же они из-за того, что обеспеченный деньгами спрос превышает предложение.
Просто, начали одновременно кучу объектов, а покупателя на такие объемы нет, как нет и бабла на завершение.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:44
Рынок всегда прав. У кодака и нокии тоже были отличные показатели в свое время. Но отказ от развития цифрового фото (где кодак был лидером, лал) - стало для них приговором с отсрочкой. Фонда всегда смотрит в завтрашний день, а не оценивает текущие показатели.
Пут на боинг то купили хоть? Сегодня была хорошая цена
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 15 січ, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:46
hxbbgaf ну допустим затарились и что? кому ты его сбывать будешь, морганам? китайцам? пару тыс.тонн купишь - будешь игроком. а с парой кило - ты лох(лицо обманутое хулиганами)
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:50
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень
Уну, расскажи нам как плохо покупают однушки в Медовом?
там вообще интересный тренд наметился, полноценные однушки давно раскуплены а смарт квартирки студио есть до сих пор
а это как то необычно
в оранж сити все однухи раскупили, двушки и трёшки есть ещё по 15600 метр
я не пойму, что там в медовом, медом намазано, что там раскупают? в едренях где-то. А вместо оранжа Свитло парк не лучше будет?
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:50
trololo написав:
Рынок всегда прав. У кодака и нокии тоже были отличные показатели в свое время. Но отказ от развития цифрового фото (где кодак был лидером, лал) - стало для них приговором с отсрочкой. Фонда всегда смотрит в завтрашний день, а не оценивает текущие показатели.
Рынок и бетховена до 19К разогнал. Рынок, в период ажиотажа, теряет рассудок.
VAG никуда не денется. Более того, ставит на конвейер свой электромобиль по параметрам очень близкий к Тесла Модел 3, только собранный руками, хорошо покрашенный, обеспеченный инфраструктурой технического сервиса и снабжения запчастями, глобальной дистрибутерской сетью. И другие производители же тоже не дремлют и подтягиваются.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:52
trololo написав:
Рынок всегда прав. У кодака и нокии тоже были отличные показатели в свое время. Но отказ от развития цифрового фото (где кодак был лидером, лал) - стало для них приговором с отсрочкой. Фонда всегда смотрит в завтрашний день, а не оценивает текущие показатели.
Пут на боинг то купили хоть? Сегодня была хорошая цена
Я начал разбираться с терминалом (я ни разу деривативов не покупал и не продавал), но понял, что это займет время. Может завтра-послезавтра займусь.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:59
airmax78 написав:
VAG никуда не денется. Более того, ставит на конвейер свой электромобиль по параметрам очень близкий к Тесла Модел 3, только собранный руками, хорошо покрашенный, обеспеченный инфраструктурой технического сервиса и снабжения запчастями, глобальной дистрибутерской сетью. И другие производители же тоже не дремлют и подтягиваются.
Нет ни одного реального массового авто, превосходящего теслу по характеристикам и цене. Про качественный электро авто от вага поржал. Рекомендую погуглить, сколько тысяч свеженьких ID3 стоят на площадке вага в ожидании новой прошивки.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 15 січ, 2020 02:04
trololo написав: airmax78 написав:
VAG никуда не денется. Более того, ставит на конвейер свой электромобиль по параметрам очень близкий к Тесла Модел 3, только собранный руками, хорошо покрашенный, обеспеченный инфраструктурой технического сервиса и снабжения запчастями, глобальной дистрибутерской сетью. И другие производители же тоже не дремлют и подтягиваются.
Нет ни одного реального массового авто, превосходящего теслу по характеристикам и цене. Про качественный электро авто от вага поржал. Рекомендую погуглить, сколько тысяч свеженьких ID3 стоят на площадке вага в ожидании новой прошивки.
Учитывая, что они их еще официально не отгружают покупателям - это вообще не проблема.
Я же сам восхищаюсь Маском и Теслой. Но цена акций Тесла на хорошие 50% состоит из веры и ожиданий светлого будущего. И чтобы покупать по 500+ баксов акции Тесла - верить надо очень сильно.
Кстати, есть где-то инфа сколько Тесла зарабатывает маржи на одном автомобиле Модел 3.
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