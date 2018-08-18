Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:Это шорт сквиз. Клоуны, уверовавшие в банкротство, страдают за тупость ведь так сложно понять, что убытки теслы исключительно изза больших капитальных инвестиций в НИОКР и заводы
Неееее. Капитальные инвестиции не проходят по P&L. И вложения в НИОКР капитализируются. У Тесла именно операционные убытки: https://www.investing.com/equities/tesl ... -statement Да, в 3-м квартале 2019го они уже вышли на прибыль. В 4м - это интрига. Но скорее всего, тоже (хотя если нет - снова засветится 250 баксов за акцию).
Ну да, завод в китае, увеличение производства и разработка новых моделей - все это святым духом финансировалось, и кратный рост производства не требует никаких затрат. Так многие и думали, пока Коля моржов не постучался ))
Это феерично! Толпа мамкиных инвесторов, не отличающих CAPEX от OPEX, устроила ралли.