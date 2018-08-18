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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2744274527462747

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 05:53

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:Это шорт сквиз. Клоуны, уверовавшие в банкротство, страдают за тупость :) ведь так сложно понять, что убытки теслы исключительно изза больших капитальных инвестиций в НИОКР и заводы

Неееее. Капитальные инвестиции не проходят по P&L. И вложения в НИОКР капитализируются. У Тесла именно операционные убытки: https://www.investing.com/equities/tesl ... -statement
Да, в 3-м квартале 2019го они уже вышли на прибыль. В 4м - это интрига. Но скорее всего, тоже (хотя если нет - снова засветится 250 баксов за акцию).


Ну да, завод в китае, увеличение производства и разработка новых моделей - все это святым духом финансировалось, и кратный рост производства не требует никаких затрат. Так многие и думали, пока Коля моржов не постучался ))

Это феерично! Толпа мамкиных инвесторов, не отличающих CAPEX от OPEX, устроила ралли.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 05:58

  Gastarbaiter написав:Это феерично! Толпа мамкиных инвесторов, не отличающих CAPEX от OPEX, устроила ралли.

а что в этом плохого? хомяков надо доить :)
Понаехал
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