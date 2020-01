Додано: Сер 15 січ, 2020 08:01

investorkiev написав: artlife написав: Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.



шо бы они себе не планировали покупать - покупать будет нечего, смотри как упали обьемы ввода жилья, и в этом году упадут еще сильнее.



Пока он что-то там подкопит, пойдет по отделам продаж, а там ничего нет, и при этом космические цены. шо бы они себе не планировали покупать - покупать будет нечего, смотри как упали обьемы ввода жилья, и в этом году упадут еще сильнее.Пока он что-то там подкопит, пойдет по отделам продаж, а там ничего нет, и при этом космические цены.

Підуть на оКРЖН Підуть на оКРЖН

