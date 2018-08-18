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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2742274327442745

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:01

  investorkiev написав:
  artlife написав:Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.


шо бы они себе не планировали покупать - покупать будет нечего, смотри как упали обьемы ввода жилья, и в этом году упадут еще сильнее.

Пока он что-то там подкопит, пойдет по отделам продаж, а там ничего нет, и при этом космические цены.

Підуть на оКРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Proofy написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:[quote="4842346:Унуноктий"]
я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень


Уну, расскажи нам как плохо покупают однушки в Медовом?

там вообще интересный тренд наметился, полноценные однушки давно раскуплены а смарт квартирки студио есть до сих пор
а это как то необычно
в оранж сити все однухи раскупили, двушки и трёшки есть ещё по 15600 метр

я не пойму, что там в медовом, медом намазано, что там раскупают? в едренях где-то. А вместо оранжа Свитло парк не лучше будет?[/quote] Следующая квартира будет в Свитло парк

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:Варшавский за 60 это конечно звучит дико, но шансы есть за пол годика толкнуть на хайпе который будет после запуска ТРЦ весной.
В ОП сейчас нет ничего, а если и появится то за 37-40 которые выгребут за пол дня, четвёртый дом в плюсах буквально в миг улетел в декабре.
По 40 в переуступках бывает только смарт планировка с одним окном, этот треш и даром не нужен. За нормальные варианты сейчас хотят от 45к и нужно ждать сдачи год.
ТРЦ нафиг никому не нужен, все ждут метро в 2021 году, после этого начнется движ.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:11

  Унуноктий написав:
Santehnik написав:Варшавский за 60 это конечно звучит дико, но шансы есть за пол годика толкнуть на хайпе который будет после запуска ТРЦ весной.
В ОП сейчас нет ничего, а если и появится то за 37-40 которые выгребут за пол дня, четвёртый дом в плюсах буквально в миг улетел в декабре.
По 40 в переуступках бывает только смарт планировка с одним окном, этот треш и даром не нужен. За нормальные варианты сейчас хотят от 45к и нужно ждать сдачи год.
ТРЦ нафиг никому не нужен, все ждут метро в 2021 году, после этого начнется движ.

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метро в 2021 году, гагага ... на Трэщину
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:01

а что по сырецким садам, дорожает?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:06

  trololo написав:а что по сырецким садам, дорожает?

вянут
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:12

выбор между крушей па60 и варшавским па60 (без ремонта) вынуждает применить теорему эскобара
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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