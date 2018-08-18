|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:01
investorkiev написав: artlife написав:
Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.
шо бы они себе не планировали покупать - покупать будет нечего, смотри как упали обьемы ввода жилья, и в этом году упадут еще сильнее.
Пока он что-то там подкопит, пойдет по отделам продаж, а там ничего нет, и при этом космические цены.
Підуть на оКРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17165
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:32
Proofy написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
[quote="4842346:Унуноктий"]
я с вами полностью согласен, меньше строят не потому что меньше строят, а потому что меньше покупают
а в пригород наверное начнут сруливать пенсионеры
поэтому я и брал Оранж сити и Медовый а не крюковщину и ирпень
Уну, расскажи нам как плохо покупают однушки в Медовом?
там вообще интересный тренд наметился, полноценные однушки давно раскуплены а смарт квартирки студио есть до сих пор
а это как то необычно
в оранж сити все однухи раскупили, двушки и трёшки есть ещё по 15600 метр
я не пойму, что там в медовом, медом намазано, что там раскупают? в едренях где-то. А вместо оранжа Свитло парк не лучше будет?[/quote] Следующая квартира будет в Свитло парк
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20802
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:35
Santehnik написав:Варшавский за 60 это конечно звучит дико, но шансы есть за пол годика толкнуть на хайпе который будет после запуска ТРЦ весной.
В ОП сейчас нет ничего, а если и появится то за 37-40 которые выгребут за пол дня, четвёртый дом в плюсах буквально в миг улетел в декабре.
По 40 в переуступках бывает только смарт планировка с одним окном, этот треш и даром не нужен. За нормальные варианты сейчас хотят от 45к и нужно ждать сдачи год.
ТРЦ нафиг никому не нужен, все ждут метро в 2021 году, после этого начнется движ.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20802
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:11
Унуноктий написав:
Santehnik написав:Варшавский за 60 это конечно звучит дико, но шансы есть за пол годика толкнуть на хайпе который будет после запуска ТРЦ весной.
В ОП сейчас нет ничего, а если и появится то за 37-40 которые выгребут за пол дня, четвёртый дом в плюсах буквально в миг улетел в декабре.
По 40 в переуступках бывает только смарт планировка с одним окном, этот треш и даром не нужен. За нормальные варианты сейчас хотят от 45к и нужно ждать сдачи год.
ТРЦ нафиг никому не нужен, все ждут метро в 2021 году, после этого начнется движ.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
метро в 2021 году, гагага ... на Трэщину
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17165
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:01
а что по сырецким садам, дорожает?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:06
trololo написав:
а что по сырецким садам, дорожает?
вянут
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3501
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:12
выбор между крушей па60 и варшавским па60 (без ремонта) вынуждает применить теорему эскобара
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:55
trololo написав:
выбор между крушей па60 и варшавским па60 (без ремонта) вынуждает применить теорему эскобара
Не могу понять: почему у нас недвига может быть доступной для более-менее широких масс только в период полного ПЦа? Что за проклятие такое?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33101
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 3819 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:00
airmax78 написав: trololo написав:
выбор между крушей па60 и варшавским па60 (без ремонта) вынуждает применить теорему эскобара
Не могу понять: почему у нас недвига может быть доступной для более-менее широких масс только в период полного ПЦа? Что за проклятие такое?
Вот и я не пойму...
Строят - строят! И где только эти покупатели находятся и затем арендаторы??! Откуда в Киеве возникает 500 новых арендующих в месяц при чем новострой, не что-нибудь!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1713
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08
Думаю оттуда откуда у пенсионеров с пенсией 2-3к грн есть деньги на скупку валюты
Был сегодня в ощаде: одна пенсионерка купила 2000 Ойро, другая 500 долл. что происходит?
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17416
|2784017
|
|
|461
|190733
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9936
|
|