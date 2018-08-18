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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут есть один неприятный момент по Украине. Отношение аренды к цене считается по рынку в целом, при том что рынок на 95% состоит из мрачнейшего шлака. Если считать соотношение по сопоставимым с той же Финляндией или Австрией объектам, то, боюсь, там будет существенно выше чем 11.
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37
Кстати достаточно много звонков с предложением купить под аренду, и даже с арендатором.
Примерно 30% от всех звонящих на покупку. Раньше такого не припомню.
Спрашивают по чем аренда. Говорю что 9% годовых от текущей цены. Людей в принципе устраивает, но я пока не продаю, что ж я, дурак чтоли, продавать на взлете РАКЕТЫ?
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