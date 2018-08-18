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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:48
Тут есть один неприятный момент по Украине. Отношение аренды к цене считается по рынку в целом, при том что рынок на 95% состоит из мрачнейшего шлака. Если считать соотношение по сопоставимым с той же Финляндией или Австрией объектам, то, боюсь, там будет существенно выше чем 11.
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airmax78
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37
airmax78 написав:
Тут есть один неприятный момент по Украине. Отношение аренды к цене считается по рынку в целом, при том что рынок на 95% состоит из мрачнейшего шлака. Если считать соотношение по сопоставимым с той же Финляндией или Австрией объектам, то, боюсь, там будет существенно выше чем 11.
Кстати достаточно много звонков с предложением купить под аренду, и даже с арендатором.
Примерно 30% от всех звонящих на покупку. Раньше такого не припомню.
Спрашивают по чем аренда. Говорю что 9% годовых от текущей цены. Людей в принципе устраивает, но я пока не продаю, что ж я, дурак чтоли, продавать на взлете РАКЕТЫ?
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investorkiev
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:13
investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ
и мантрить на обвал........
Как говорится, никто не знает будущего. Вот продаст, можно будет о чем-то говорить, а пока это мантры у вас
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change_pm
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:20
change_pm написав: investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ
и мантрить на обвал........
Как говорится, никто не знает будущего. Вот продаст, можно будет о чем-то говорить, а пока это мантры у вас
Вы еще усомнитесь что Респект сдает однушки в ЦП по1300.
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airmax78
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:31
Vlad442 написав:
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь».
По данным Globalpropertyguide, в Европе P/R значительно меняется от страны к стране. Молдова = 10, Украина = 11, Черногория = 13, Румыния = 16, Венгрия = 17, Хорватия = 17, Латвия = 18, Болгария = 21, Германия = 23, Италия = 26, Россия = 26, Франция = 28, Финляндия = 28, Австрия = 28, Мальта = 31, Швейцария = 32, Греция = 35, Великобритания = 48, Андорра = 49, Монако = 53!
Привожу данные по части рынка, мне знакомого не понаслышке.
Куплен котлован в рассрочку в 2014 году за 80 тыс фунтов, счас подобное - 165-170 тыс в том же доме.
Сдается за 850 в месяц. Ориентир аренды в 14 году был 575-625.
P/R = 165/10.2 = 16.2, выходит покупать еще выгодно, но очереди на покупку не очень видно. Очень быстрый рост, доходы среднестатистического англичанина так не выросли. Им остается вариант - арендовать.
Основной покупатель сейчас, как я - иностра / или англичанин / с заграничной котлетой.
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change_pm
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:33
airmax78 написав: change_pm написав: investorkiev написав:
Вести с полей.
Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.
Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.
Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.
ЗЫ у нее даже высшего образования нет.
А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ
и мантрить на обвал........
Как говорится, никто не знает будущего. Вот продаст, можно будет о чем-то говорить, а пока это мантры у вас
Вы еще усомнитесь что Респект сдает однушки в ЦП по1300.
Главное, чтоб налоги не забывал платить. Нужно же "смелянскому" на з.п. собирать.
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change_pm
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:42
change_pm написав:
Привожу данные по части рынка, мне знакомого не понаслышке.
Куплен котлован в рассрочку в 2014 году за 80 тыс фунтов, счас подобное - 165-170 тыс в том же доме.
Сдается за 850 в месяц. Ориентир аренды в 14 году был 575-625.
P/R = 165/10.2 = 16.2, выходит покупать еще выгодно, но очереди на покупку не очень видно. Очень быстрый рост, доходы среднестатистического англичанина так не выросли. Им остается вариант - арендовать.
Основной покупатель сейчас, как я - иностра / или англичанин / с заграничной котлетой.
А что это за цены такие? Для Uk как-то вообще несерьезно. Тем более для 2014го года - до брекзита. Какая-то деревня?
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airmax78
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:45
change_pm написав: Vlad442 написав:
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь».
По данным Globalpropertyguide, в Европе P/R значительно меняется от страны к стране. Молдова = 10, Украина = 11, Черногория = 13, Румыния = 16, Венгрия = 17, Хорватия = 17, Латвия = 18, Болгария = 21, Германия = 23, Италия = 26, Россия = 26, Франция = 28, Финляндия = 28, Австрия = 28, Мальта = 31, Швейцария = 32, Греция = 35, Великобритания = 48, Андорра = 49, Монако = 53!
Привожу данные по части рынка, мне знакомого не понаслышке.
Куплен котлован в рассрочку в 2014 году за 80 тыс фунтов, счас подобное - 165-170 тыс в том же доме.
Сдается за 850 в месяц. Ориентир аренды в 14 году был 575-625.
P/R = 165/10.2 = 16.2, выходит покупать еще выгодно, но очереди на покупку не очень видно. Очень быстрый рост, доходы среднестатистического англичанина так не выросли. Им остается вариант - арендовать.
Основной покупатель сейчас, как я - иностра / или англичанин / с заграничной котлетой.
А что сейчас англы дома так мало зарабатывают что на однуху ипотеку могут оформить только после контракта где нибудь в Индии или Арабии?
И интересна ли им та однуха метров в 40 не в Лондоне при том, что у большинства и так на рыло метров жилой площади намного больше чем у нас или в Мордоре?
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барабашов
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