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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2744274527462747

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:09

  барабашов написав:

А что сейчас англы дома так мало зарабатывают что на однуху ипотеку могут оформить только после контракта где нибудь в Индии или Арабии?
И интересна ли им та однуха метров в 40 не в Лондоне при том, что у большинства и так на рыло метров жилой площади намного больше чем у нас или в Мордоре?


Хороший вопрос. На 25 лет с 10% взносом плата +600 фунтов в месяц - это то, что мне калькулятор на zoopla выдает. Выгоднее, чем аренда.
Но видимо не многие могут потянуть взнос + возможно, плохая кредитная история, ценник видимо растер в разы или вообще ипотека не светит.
Хотя есть соседи и ипотечники, но какие у них условия, не знаю.
З.п. в Англии после налогов печальны.

После контракта в Арабии однуха покупается без ипотеки :)

Именно эта, 50 метров, с видом на реку, в доме бассейн и спортзал, модный МОП :) и вблизи кстати хорошие школы :shock:

Все как любит Макс, и фасад никто не угандошит и уже сдается с ремонтом и кухней, только мебель и шторки завози.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:16

  airmax78 написав:

Окраина Ливерпуля?


L3

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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:17

  Vlad442 написав:
  artlife написав:Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.

Факт, что прикупить квартиру под аренду это национальная идея. Я давно писал, что этот фактор имеет огромную психологическую инерцию и люди будут продолжать покупать, когда это уже не будет иметь смысла, но...
В 90-ых было 99% владения и 1% аренды. С каждым годом квартиры выкупались под аренду, но к показателям цивилизованного мира мы еще не пришли. В этом одна из причин высокой рентабельности аренды. Вторая, это дешевая ипотека, которая может удвоить цены и никак не повлияет на ставки аренды.
Что будет происходить? Не цены аренды поползут вниз, а рост цены продажи будет опережать рост аренды (что приведет к уменьшению рентабельности), но будут продолжать покупать, поддерживая цены.
Люди, покупавшие на дне, рассчитывали не только на высокий доход с аренды, а и на доход от подорожания в долгосрочной перспективе. 10 лет срок окупаемости это очень хороший по мировым меркам показатель - есть еще запас прочности.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь».

По данным Globalpropertyguide, в Европе P/R значительно меняется от страны к стране. Молдова = 10, Украина = 11, Черногория = 13, Румыния = 16, Венгрия = 17, Хорватия = 17, Латвия = 18, Болгария = 21, Германия = 23, Италия = 26, Россия = 26, Франция = 28, Финляндия = 28, Австрия = 28, Мальта = 31, Швейцария = 32, Греция = 35, Великобритания = 48, Андорра = 49, Монако = 53!

Дружище,о чём ты?
Чем больше в стране теневой экономики, тем ниже будет показатель.
А вообще всё зависит от процента по ипотеке, аренда не может быть выше, чем ежемесячная оплата по ипотеке.
Чем развитие страна, тем меньше возможностей заработать.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:28

  change_pm написав:
  барабашов написав:

А что сейчас англы дома так мало зарабатывают что на однуху ипотеку могут оформить только после контракта где нибудь в Индии или Арабии?
И интересна ли им та однуха метров в 40 не в Лондоне при том, что у большинства и так на рыло метров жилой площади намного больше чем у нас или в Мордоре?


Хороший вопрос. На 25 лет с 10% взносом плата +600 фунтов в месяц - это то, что мне калькулятор на zoopla выдает. Выгоднее, чем аренда.
Но видимо не многие могут потянуть взнос + возможно, плохая кредитная история, ценник видимо растер в разы или вообще ипотека не светит.
Хотя есть соседи и ипотечники, но какие у них условия, не знаю.
З.п. в Англии после налогов печальны.

После контракта в Арабии однуха покупается без ипотеки :)

Именно эта, 50 метров, с видом на реку, в доме бассейн и спортзал, модный МОП :) и вблизи кстати хорошие школы :shock:

Все как любит Макс, и фасад никто не угандошит и уже сдается с ремонтом и кухней, только мебель и шторки завози.

Блииииин, ну пришлите уже фотки или ссылку выложите. Хочется же посмотреть как выглядит недвига для людей за нормальные деньги, а не эврика какое-то простигосподи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  change_pm написав:
  investorkiev написав:Вести с полей.

Знакомая купила в Варшавском 1к квартиру за 24500дол всего 2 с половиной года назад - летом 2017, без истерик, толкотни.

Сейчас выставила ее на продажу. 60куе. Ремонт не делала. Ничего не делала.

Просто планирует срубить 144% прибыли. Ничего не делая.

ЗЫ у нее даже высшего образования нет.

А форумные грамотеи продолжают сомневаться в РОКЕТЕ и мантрить на обвал........


Как говорится, никто не знает будущего. Вот продаст, можно будет о чем-то говорить, а пока это мантры у вас :)

Вы еще усомнитесь что Респект сдает однушки в ЦП по1300.
Думаю уже по 1600, он парень резкий а доллар падает.

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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  барабашов написав:

А что сейчас англы дома так мало зарабатывают что на однуху ипотеку могут оформить только после контракта где нибудь в Индии или Арабии?
И интересна ли им та однуха метров в 40 не в Лондоне при том, что у большинства и так на рыло метров жилой площади намного больше чем у нас или в Мордоре?


Хороший вопрос. На 25 лет с 10% взносом плата +600 фунтов в месяц - это то, что мне калькулятор на zoopla выдает. Выгоднее, чем аренда.
Но видимо не многие могут потянуть взнос + возможно, плохая кредитная история, ценник видимо растер в разы или вообще ипотека не светит.
Хотя есть соседи и ипотечники, но какие у них условия, не знаю.
З.п. в Англии после налогов печальны.

После контракта в Арабии однуха покупается без ипотеки :)

Именно эта, 50 метров, с видом на реку, в доме бассейн и спортзал, модный МОП :) и вблизи кстати хорошие школы :shock:

Все как любит Макс, и фасад никто не угандошит и уже сдается с ремонтом и кухней, только мебель и шторки завози.
т.е. однуха на Венике без ремонта дороже?

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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:12

airmax78

Вот где-то так, более подробно тут не могу.
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