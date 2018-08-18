Vlad442 написав:

artlife написав: Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу. Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.

Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.



Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь».



По данным Globalpropertyguide, в Европе P/R значительно меняется от страны к стране. Молдова = 10, Украина = 11, Черногория = 13, Румыния = 16, Венгрия = 17, Хорватия = 17, Латвия = 18, Болгария = 21, Германия = 23, Италия = 26, Россия = 26, Франция = 28, Финляндия = 28, Австрия = 28, Мальта = 31, Швейцария = 32, Греция = 35, Великобритания = 48, Андорра = 49, Монако = 53!

Факт, что прикупить квартиру под аренду это национальная идея. Я давно писал, что этот фактор имеет огромную психологическую инерцию и люди будут продолжать покупать, когда это уже не будет иметь смысла, но...В 90-ых было 99% владения и 1% аренды. С каждым годом квартиры выкупались под аренду, но к показателям цивилизованного мира мы еще не пришли. В этом одна из причин высокой рентабельности аренды. Вторая, это дешевая ипотека, которая может удвоить цены и никак не повлияет на ставки аренды.Что будет происходить? Не цены аренды поползут вниз, а рост цены продажи будет опережать рост аренды (что приведет к уменьшению рентабельности), но будут продолжать покупать, поддерживая цены.Люди, покупавшие на дне, рассчитывали не только на высокий доход с аренды, а и на доход от подорожания в долгосрочной перспективе. 10 лет срок окупаемости это очень хороший по мировым меркам показатель - есть еще запас прочности.