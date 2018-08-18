Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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А что сейчас англы дома так мало зарабатывают что на однуху ипотеку могут оформить только после контракта где нибудь в Индии или Арабии? И интересна ли им та однуха метров в 40 не в Лондоне при том, что у большинства и так на рыло метров жилой площади намного больше чем у нас или в Мордоре?
Хороший вопрос. На 25 лет с 10% взносом плата +600 фунтов в месяц - это то, что мне калькулятор на zoopla выдает. Выгоднее, чем аренда. Но видимо не многие могут потянуть взнос + возможно, плохая кредитная история, ценник видимо растер в разы или вообще ипотека не светит. Хотя есть соседи и ипотечники, но какие у них условия, не знаю. З.п. в Англии после налогов печальны.
После контракта в Арабии однуха покупается без ипотеки
Именно эта, 50 метров, с видом на реку, в доме бассейн и спортзал, модный МОП и вблизи кстати хорошие школы
Все как любит Макс, и фасад никто не угандошит и уже сдается с ремонтом и кухней, только мебель и шторки завози.
artlife написав:Из общения с совершенно разными знакомыми вижу, что покупка квартиры под аренду стала почти национальной идеей. Об этом говорят уже все. "Накоплю на однушку и сдам" И эта лавина врущихся в лендлордизм имеет большую энерцию. Даже когда будет уже очевидное перенасыщение и цены аренды поползут вниз, люди будут продолжать делать то, что запланировали - наскридовав, покупать однушку под сдачу.
Факт, что прикупить квартиру под аренду это национальная идея. Я давно писал, что этот фактор имеет огромную психологическую инерцию и люди будут продолжать покупать, когда это уже не будет иметь смысла, но... В 90-ых было 99% владения и 1% аренды. С каждым годом квартиры выкупались под аренду, но к показателям цивилизованного мира мы еще не пришли. В этом одна из причин высокой рентабельности аренды. Вторая, это дешевая ипотека, которая может удвоить цены и никак не повлияет на ставки аренды. Что будет происходить? Не цены аренды поползут вниз, а рост цены продажи будет опережать рост аренды (что приведет к уменьшению рентабельности), но будут продолжать покупать, поддерживая цены. Люди, покупавшие на дне, рассчитывали не только на высокий доход с аренды, а и на доход от подорожания в долгосрочной перспективе. 10 лет срок окупаемости это очень хороший по мировым меркам показатель - есть еще запас прочности.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь».
По данным Globalpropertyguide, в Европе P/R значительно меняется от страны к стране. Молдова = 10, Украина = 11, Черногория = 13, Румыния = 16, Венгрия = 17, Хорватия = 17, Латвия = 18, Болгария = 21, Германия = 23, Италия = 26, Россия = 26, Франция = 28, Финляндия = 28, Австрия = 28, Мальта = 31, Швейцария = 32, Греция = 35, Великобритания = 48, Андорра = 49, Монако = 53!
Дружище,о чём ты? Чем больше в стране теневой экономики, тем ниже будет показатель. А вообще всё зависит от процента по ипотеке, аренда не может быть выше, чем ежемесячная оплата по ипотеке. Чем развитие страна, тем меньше возможностей заработать.
А что сейчас англы дома так мало зарабатывают что на однуху ипотеку могут оформить только после контракта где нибудь в Индии или Арабии? И интересна ли им та однуха метров в 40 не в Лондоне при том, что у большинства и так на рыло метров жилой площади намного больше чем у нас или в Мордоре?
Хороший вопрос. На 25 лет с 10% взносом плата +600 фунтов в месяц - это то, что мне калькулятор на zoopla выдает. Выгоднее, чем аренда. Но видимо не многие могут потянуть взнос + возможно, плохая кредитная история, ценник видимо растер в разы или вообще ипотека не светит. Хотя есть соседи и ипотечники, но какие у них условия, не знаю. З.п. в Англии после налогов печальны.
После контракта в Арабии однуха покупается без ипотеки
Именно эта, 50 метров, с видом на реку, в доме бассейн и спортзал, модный МОП и вблизи кстати хорошие школы
Все как любит Макс, и фасад никто не угандошит и уже сдается с ремонтом и кухней, только мебель и шторки завози.
Блииииин, ну пришлите уже фотки или ссылку выложите. Хочется же посмотреть как выглядит недвига для людей за нормальные деньги, а не эврика какое-то простигосподи.
А что сейчас англы дома так мало зарабатывают что на однуху ипотеку могут оформить только после контракта где нибудь в Индии или Арабии? И интересна ли им та однуха метров в 40 не в Лондоне при том, что у большинства и так на рыло метров жилой площади намного больше чем у нас или в Мордоре?
Хороший вопрос. На 25 лет с 10% взносом плата +600 фунтов в месяц - это то, что мне калькулятор на zoopla выдает. Выгоднее, чем аренда. Но видимо не многие могут потянуть взнос + возможно, плохая кредитная история, ценник видимо растер в разы или вообще ипотека не светит. Хотя есть соседи и ипотечники, но какие у них условия, не знаю. З.п. в Англии после налогов печальны.
После контракта в Арабии однуха покупается без ипотеки
Именно эта, 50 метров, с видом на реку, в доме бассейн и спортзал, модный МОП и вблизи кстати хорошие школы
Все как любит Макс, и фасад никто не угандошит и уже сдается с ремонтом и кухней, только мебель и шторки завози.
airmax78 написав:Тут есть один неприятный момент по Украине. Отношение аренды к цене считается по рынку в целом, при том что рынок на 95% состоит из мрачнейшего шлака. Если считать соотношение по сопоставимым с той же Финляндией или Австрией объектам, то, боюсь, там будет существенно выше чем 11.
Кстати достаточно много звонков с предложением купить под аренду, и даже с арендатором. Примерно 30% от всех звонящих на покупку. Раньше такого не припомню.
Спрашивают по чем аренда. Говорю что 9% годовых от текущей цены. Людей в принципе устраивает, но я пока не продаю, что ж я, дурак чтоли, продавать на взлете РАКЕТЫ?
Тоді будь мудрим та продавай як рокета носом ритиме землю
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/