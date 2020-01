Додано: Сер 15 січ, 2020 21:16

investorkiev написав: airmax78 написав: Тут есть один неприятный момент по Украине. Отношение аренды к цене считается по рынку в целом, при том что рынок на 95% состоит из мрачнейшего шлака. Если считать соотношение по сопоставимым с той же Финляндией или Австрией объектам, то, боюсь, там будет существенно выше чем 11. Тут есть один неприятный момент по Украине. Отношение аренды к цене считается по рынку в целом, при том что рынок на 95% состоит из мрачнейшего шлака. Если считать соотношение по сопоставимым с той же Финляндией или Австрией объектам, то, боюсь, там будет существенно выше чем 11.





Кстати достаточно много звонков с предложением купить под аренду, и даже с арендатором.

Примерно 30% от всех звонящих на покупку. Раньше такого не припомню.



Спрашивают по чем аренда. Говорю что 9% годовых от текущей цены. Людей в принципе устраивает, но я пока не продаю, что ж я, дурак чтоли, продавать на взлете РАКЕТЫ? Кстати достаточно много звонков с предложением купить под аренду, и даже с арендатором.Примерно 30% от всех звонящих на покупку. Раньше такого не припомню.Спрашивают по чем аренда. Говорю что 9% годовых от текущей цены. Людей в принципе устраивает, но я пока не продаю, что ж я, дурак чтоли, продавать на взлете РАКЕТЫ?

Тоді будь мудрим та продавай як рокета носом ритиме землю Тоді будь мудрим та продавай як рокета носом ритиме землю

