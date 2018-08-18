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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:34
Соломии Крушельницкой, 13. Гражданка Ищенко Анна 1992 г.р. обратилась с заявлением, что из ее авто БМВ Х6 АЕ0110МТ неизвестные украли сумку с 500 тыс долл от продажи квартиры.
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