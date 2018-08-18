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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2745274627472748

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Соломии Крушельницкой, 13. Гражданка Ищенко Анна 1992 г.р. обратилась с заявлением, что из ее авто БМВ Х6 АЕ0110МТ неизвестные украли сумку с 500 тыс долл от продажи квартиры.

Все что вам нужно знать про успех.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:49

striped
Номера на Ха-шестом днепропетровской области.
Может слуга народа с известного города с тьмою ГОКов зарплату за декабрь просто получила?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:57

В Киеве подорожали квартиры на «вторичке» на 10-20% за 2019 год: цены по районам


Самыми дешевые однушки в Святошинском районе. Купить квартиру здесь можно в среднем за $33 000.

Больше всего подорожали однушки в Дарницком районе — на 22%. Теперь купить здесь однокомнатную квартиру стоит уже не $41 100, а $50 000, при этом предложений здесь больше всего.

https://minfin.com.ua/2020/01/13/40400540/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:00

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь».

По данным Globalpropertyguide, в Европе P/R значительно меняется от страны к стране. Молдова = 10, Украина = 11, Черногория = 13, Румыния = 16, Венгрия = 17, Хорватия = 17, Латвия = 18, Болгария = 21, Германия = 23, Италия = 26, Россия = 26, Франция = 28, Финляндия = 28, Австрия = 28, Мальта = 31, Швейцария = 32, Греция = 35, Великобритания = 48, Андорра = 49, Монако = 53!


Привожу данные по части рынка, мне знакомого не понаслышке.
Куплен котлован в рассрочку в 2014 году за 80 тыс фунтов, счас подобное - 165-170 тыс в том же доме.
Сдается за 850 в месяц. Ориентир аренды в 14 году был 575-625.

P/R = 165/10.2 = 16.2, выходит покупать еще выгодно, но очереди на покупку не очень видно. Очень быстрый рост, доходы среднестатистического англичанина так не выросли. Им остается вариант - арендовать.
Основной покупатель сейчас, как я - иностра / или англичанин / с заграничной котлетой.

Вы взяли аренду со стороны арендатора, грязными, тогда как для этого расчета берут сколько остается чистыми после налогов, обязательных расходов и т. п.
Может авторы берут по столице, где цена жилья выше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:00

https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... %B2#prices
87900 => 3660$ за квадрат.
Рокета?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:25

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь».

По данным Globalpropertyguide, в Европе P/R значительно меняется от страны к стране. Молдова = 10, Украина = 11, Черногория = 13, Румыния = 16, Венгрия = 17, Хорватия = 17, Латвия = 18, Болгария = 21, Германия = 23, Италия = 26, Россия = 26, Франция = 28, Финляндия = 28, Австрия = 28, Мальта = 31, Швейцария = 32, Греция = 35, Великобритания = 48, Андорра = 49, Монако = 53!


Сдается за 850 в месяц. Ориентир аренды в 14 году был 575-625.

P/R = 165/10.2 = 16.2, выходит покупать еще выгодно, но очереди на покупку не очень видно.

Вы взяли аренду со стороны арендатора, грязными, тогда как для этого расчета берут сколько остается чистыми после налогов, обязательных расходов и т. п.
Может авторы берут по столице, где цена жилья выше.[/quote]

Думаю, что авторы берут столицы государств или главные города. Но, Влад, в вашем скрине нет ни слова, как берется R (чистая ли она или грязная). Так что я считал, как мне интересно было.
Допустим после расходов будет 600-650 в месяч чистыми, это хорошо или плохо?

И не забывайте, в Англии до 12 500 в год, нет налога на доходы. Примерно в гривне 375-400 тыс в год без налогов. Нормально же? Главное, что все честно :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:27

  Santehnik написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-saga-city-space-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2#prices
87900 => 3660$ за квадрат.
Рокета?


А выложите картинку, как изменялась цена?
change_pm
 
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