Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Но, Влад, в вашем скрине нет ни слова, как берется R (чистая ли она или грязная).
Почитал внимательно, действительно считается аренда грязными, без учета расходов. Не понимаю почему. Не приводил ссылку потому что она старая, и потому что она, в основном, не про наш рынок. https://www.cian.ru/stati-ne-pokupajte- ... at-217941/ Не покупайте недвижимость, чтобы ее сдавать
Наилучший и простой способ определить, завышены ли цены на недвижимость – это посчитать соотношение цены квартиры к стоимости ее годовой аренды без учета расходов, известное в мире как price-to-rent ratio (P/R ratio), или коэффициент валовой арендной платы (Gross Rent Multiplier). Например, квартира стоит 5 миллионов рублей, сдавать в аренду ее можно на 25 тыс. рублей в месяц, т.е. в год 300 тыс. руб. P/R = 5 000 000 / 300 000 = 16,67. Грубо говоря, 16,5 лет уйдет на возврат стоимости квартиры, без учета потерь на расходы.
Этот индекс показывает не только инвестиционную привлекательность жилой недвижимости, но и вообще целесообразность ее покупки. В мире многие эксперты не советуют вкладывать деньги даже в собственное жилье, если оно продается по чрезмерно высокой цене.
В США в 70-, 80- и 90-х годах P/R колебался между 10 и 14. В последние годы он, в среднем по стране, равен 20, в округе Вашингтона – более 20, в Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе – более 25, в Калифорнии – более 35. При этом специалисты по недвижимости в США считают, что если P/R более 20, то расходы владельца недвижимости будут выше расходов арендатора, то есть выгоднее арендовать жилье, чем покупать. Расчет соотношения P/R по всем Штатам показал, что в 40 из 50 крупных городов на сегодняшний день недвижимость выгоднее арендовать, а инвестировать в нее категорически не следует.
"Эксперты" пишут об этом с 2008го года. Те, кто их послушал и не купил в Вашингтоне, Бостоне, Калифорнии, теперь видят ценники выросшие в 2-3 раза. А так, да - все правильно.
Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.
А что там было ,если вкратце?
Отсутствие понимания происходящих в экономике процессов. Отстутствие понимания процессов происходящих с курсом гривны. И уровень обсуждения - если утрировать, то что-то среднее между обывателем и держателем 1 контейнера на 7м км. От наших "соросят" я бы, конечно, ожидал уровня по-выше. Короче, пошел за долярами. P.S. Похоже что Коломойского это правительство не устраивает - хочет поменять.
Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.
А что там было ,если вкратце?
Это нужно слушать. Ссылку приводить не буду, может оказаться фейком.
Влад, вы не поверите. Зашел на форум написать эту мысль, практически слово в слово, но вы меня опередили.
Представляю шоб перед операцией хирурги так «совещались»: у пациента отказывают почки? Ну хз.., или инжинеры на АЭС: зажглась красная лампочка? Хз, рисуем презентацию и горовим директору что оливье будет дешевле... а может быть и нет...
necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))
542 если быть точным. +113% за последние менее чем 2.5 месяца. Что-то мне это очень сильно напоминает. B2B Jewelery!
... а мене за такий набір літер - зразу банять ... а я що? - простий пересічний, який минулого тижня відвідав їхній магазин...
п. с. - ну і по темі... ... у моєму будинку продають квартиру з квартирантом-іноземцем!
Продам 1 кім. в Авалон Лайт, ультрадорогий ремонт, плазма 65', кондиціонер і тд. В квартирі живе американець, платить 500у.о. Ціна 70 тис.$, додаткові фото скину в приват. Тел. (067)31ххххх
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... от не заходите на мою гілку, а там досить цікавенько......
prosecutor написав:
Квесторе_поверніться написав:
prosecutor написав:Молодець той, хто вклав 15 000 уе
Біля 30000 щотижня на картку з невідомих джерел...фінмон може тормозкути. Ні?
Не тормозить знайомого, в нього по 80 000 грн заходить на карту. Там частинами по 10 000 грн через платіжну систему або 14 999 через банк. Але останні 3 виплати всіх великих отримувачів перевели на готівкосий розрахунок, отримуєш на кассі в магазині і пох взагалі на все.
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 16 січ, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
барабашов написав:Долярчик А сколько вышла там та 1комн по Вашим подсчетам? Уж не 35куе что сразу два конца зафиксировать особо прытенькие хотят?
... не знаю, так як метраж не вказаний! (а в нас метраж однух по будинку гуляє від 34м2 до 53м2) - я свою 53м2 на котловані взяв за 28К(жовтень2017)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!