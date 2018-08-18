RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2746274727482749

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:05

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Но, Влад, в вашем скрине нет ни слова, как берется R (чистая ли она или грязная).

Почитал внимательно, действительно считается аренда грязными, без учета расходов. Не понимаю почему.
Не приводил ссылку потому что она старая, и потому что она, в основном, не про наш рынок.
https://www.cian.ru/stati-ne-pokupajte- ... at-217941/
Не покупайте недвижимость, чтобы ее сдавать
Наилучший и простой способ определить, завышены ли цены на недвижимость – это посчитать соотношение цены квартиры к стоимости ее годовой аренды без учета расходов, известное в мире как price-to-rent ratio (P/R ratio), или коэффициент валовой арендной платы (Gross Rent Multiplier). Например, квартира стоит 5 миллионов рублей, сдавать в аренду ее можно на 25 тыс. рублей в месяц, т.е. в год 300 тыс. руб. P/R = 5 000 000 / 300 000 = 16,67. Грубо говоря, 16,5 лет уйдет на возврат стоимости квартиры, без учета потерь на расходы.

Этот индекс показывает не только инвестиционную привлекательность жилой недвижимости, но и вообще целесообразность ее покупки. В мире многие эксперты не советуют вкладывать деньги даже в собственное жилье, если оно продается по чрезмерно высокой цене.

В США в 70-, 80- и 90-х годах P/R колебался между 10 и 14. В последние годы он, в среднем по стране, равен 20, в округе Вашингтона – более 20, в Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе – более 25, в Калифорнии – более 35. При этом специалисты по недвижимости в США считают, что если P/R более 20, то расходы владельца недвижимости будут выше расходов арендатора, то есть выгоднее арендовать жилье, чем покупать. Расчет соотношения P/R по всем Штатам показал, что в 40 из 50 крупных городов на сегодняшний день недвижимость выгоднее арендовать, а инвестировать в нее категорически не следует.

"Эксперты" пишут об этом с 2008го года. Те, кто их послушал и не купил в Вашингтоне, Бостоне, Калифорнии, теперь видят ценники выросшие в 2-3 раза. А так, да - все правильно.
airmax78
 
Повідомлень: 33114
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:09

  Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.

А что там было ,если вкратце?
vladus17
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:13

  vladus17 написав:
  Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.

А что там было ,если вкратце?

Это нужно слушать. Ссылку приводить не буду, может оказаться фейком.
Vlad442
 
Повідомлень: 5972
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:13

  vladus17 написав:
  Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.

А что там было ,если вкратце?

Отсутствие понимания происходящих в экономике процессов. Отстутствие понимания процессов происходящих с курсом гривны. И уровень обсуждения - если утрировать, то что-то среднее между обывателем и держателем 1 контейнера на 7м км. От наших "соросят" я бы, конечно, ожидал уровня по-выше.
Короче, пошел за долярами.
P.S. Похоже что Коломойского это правительство не устраивает - хочет поменять.
airmax78
 
Повідомлень: 33114
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:22

  Vlad442 написав:
  vladus17 написав:
  Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.

А что там было ,если вкратце?

Это нужно слушать. Ссылку приводить не буду, может оказаться фейком.


Влад, вы не поверите. Зашел на форум написать эту мысль, практически слово в слово, но вы меня опередили.

Представляю шоб перед операцией хирурги так «совещались»: у пациента отказывают почки? Ну хз.., или инжинеры на АЭС: зажглась красная лампочка? Хз, рисуем презентацию и горовим директору что оливье будет дешевле... а может быть и нет...
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 06.03.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:37

  airmax78 написав:
  necovi4 написав:Парни, Тесла рвет и мечет, цена одной акции превысила 500 баксов, это рекорд. Нужно вкидиваться, пока не поздно)))

542 если быть точным. +113% за последние менее чем 2.5 месяца. Что-то мне это очень сильно напоминает.
B2B Jewelery!

... а мене за такий набір літер - зразу банять :roll:
... а я що? - простий пересічний, який минулого тижня відвідав їхній магазин... :roll:
Зображення

п. с.
- ну і по темі...
... у моєму будинку продають квартиру з квартирантом-іноземцем!

Продам 1 кім. в Авалон Лайт, ультрадорогий ремонт, плазма 65', кондиціонер і тд. В квартирі живе американець, платить 500у.о. Ціна 70 тис.$, додаткові фото скину в приват. Тел. (067)31ххххх
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 19.10.15
Подякував: 491 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня живет, завтра не живет. Что там с B2B - хотя бы десятку проинвестировал?
airmax78
 
Повідомлень: 33114
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:55

Долярчик
А сколько вышла там та 1комн по Вашим подсчетам?
Уж не 35куе что сразу два конца зафиксировать особо прытенькие хотят?
барабашов
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 16.06.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... от не заходите на мою гілку, а там досить цікавенько......
  prosecutor написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Молодець той, хто вклав 15 000 уе :)

Біля 30000 щотижня на картку з невідомих джерел...фінмон може тормозкути. Ні?


Не тормозить знайомого, в нього по 80 000 грн заходить на карту. Там частинами по 10 000 грн через платіжну систему або 14 999 через банк. Але останні 3 виплати всіх великих отримувачів перевели на готівкосий розрахунок, отримуєш на кассі в магазині і пох взагалі на все.
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 16 січ, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 19.10.15
Подякував: 491 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:01

  барабашов написав:Долярчик
А сколько вышла там та 1комн по Вашим подсчетам?
Уж не 35куе что сразу два конца зафиксировать особо прытенькие хотят?

... не знаю, так як метраж не вказаний! (а в нас метраж однух по будинку гуляє від 34м2 до 53м2)
- я свою 53м2 на котловані взяв за 28К(жовтень2017)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 19.10.15
Подякував: 491 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2746274727482749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1742, 1743, 1744
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17430 2786375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 07:30
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 190837
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9948
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80726)
16.01.2020 13:02
EximBonus Bot (977)
16.01.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron