Команда клоуна розочаровує своїх прихильників?
А чого від акторів хотіти???
Зепіли на плечах депілів і навпаки?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:20
Команда клоуна розочаровує своїх прихильників?
А чого від акторів хотіти???
Зепіли на плечах депілів і навпаки?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:58
Кстати, выгодный бизнес. Можно подрабатывать таким "американцем" за прОцент при продаже квартиры - играть роль арендатора, который платит 500 у.е. Лайфхак!
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:11
Давно хотел спросить у Доллярчика. В свое время он выбирал между новым застройщиком, который строит быстро и старым проверенным, который еле строил. Выбирал между двумя домами. Тот достроили? Задним числом не считает, что нужно было брать другой?
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23
... ні!
- той, другий забудовник(на рі - починається, на ел - закінчується ) затягнув ~ на пів року!
- та і локація там гірша!(хіба що мав би на 9-11м2 більше площі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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