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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2747274827492750

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:20

  investorkiev написав:Представляю шоб перед операцией хирурги так «совещались»: у пациента отказывают почки? Ну хз.., или инжинеры на АЭС: зажглась красная лампочка? Хз, рисуем презентацию и горовим директору что оливье будет дешевле... а может быть и нет...

Команда клоуна розочаровує своїх прихильників?
А чого від акторів хотіти???

  vladus17 написав:
  Vlad442 написав:Слушали прослушку премьера про гривнеукрепляж? Если это правда, грустно. Тут на валютной ветки эксперты выглядят приличней.

А что там было ,если вкратце?

Зепіли на плечах депілів і навпаки?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:58

  Долярчик написав:... у моєму будинку продають квартиру з квартирантом-іноземцем!
Продам 1 кім. в Авалон Лайт, ультрадорогий ремонт, плазма 65', кондиціонер і тд. В квартирі живе американець, платить 500у.о. Ціна 70 тис.$, додаткові фото скину в приват. Тел. (067)31ххххх

Кстати, выгодный бизнес. Можно подрабатывать таким "американцем" за прОцент при продаже квартиры - играть роль арендатора, который платит 500 у.е. Лайфхак!
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:11

Давно хотел спросить у Доллярчика. В свое время он выбирал между новым застройщиком, который строит быстро и старым проверенным, который еле строил. Выбирал между двумя домами. Тот достроили? Задним числом не считает, что нужно было брать другой?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23

  Vlad442 написав:Давно хотел спросить у Доллярчика. В свое время он выбирал между новым застройщиком, который строит быстро и старым проверенным, который еле строил. Выбирал между двумя домами. Тот достроили? Задним числом не считает, что нужно было брать другой?

... ні!
- той, другий забудовник(на рі - починається, на ел - закінчується :mrgreen: ) затягнув ~ на пів року!
- та і локація там гірша!(хіба що мав би на 9-11м2 більше площі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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