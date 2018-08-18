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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:11
Давно хотел спросить у Доллярчика. В свое время он выбирал между новым застройщиком, который строит быстро и старым проверенным, который еле строил. Выбирал между двумя домами. Тот достроили? Задним числом не считает, что нужно было брать другой?
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:23
... ні!
- той, другий забудовник(на рі - починається, на ел - закінчується ) затягнув ~ на пів року!
- та і локація там гірша!(хіба що мав би на 9-11м2 більше площі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:58
artlife
Да-да, все верно. Причем даже если америкос настоящий арендатор, то не факт что похожее можно будет повторить.
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:11
Мониторил сегодня ОЛХ и ЛУН - немного спал ажиотаж по сравнению с декабрем, больше вариантов интересных появилось, цены правда выше но уже в нескольких вариантах заметил что снизили цену...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:29
В Киеве запуск метро на Виноградарь отложили на год
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:38
Что с ценой на Варшавский? Замрет хотя бы на месяц или дальше продолжит расти?
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:36
так тут такой момент: метро достроилось - все, пик, больше расти не на чем.
А тут еще +год к ожиданиям, а рынки растут на ожиданиях.
Боюсь к моменту открытия метро в 2020 цена за однушку в Варшавском перевалит за 100куе
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