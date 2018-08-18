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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2749275027512752>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:50

  Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском

Покупай ожидания, продавай факты. Трибека прав. Когда запустят метро - надо будет продавать Варшавский. Метр за 2500.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 16 січ, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:50

  Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском

га га, смешно. У них же есть наверняка успокоительные, которые Вам понадобятся после очередного тяжелого разговора с супругой на тему "почему мы вынуждены таскаться по чужим углам а не живем в своей прекрасной новостройке" .

Скажите лучше, может вы или кто в курсе, что там сегодня попринимали в плане налогообложения? Слышал лимиты ФОПам поподнимали? А в части лендлордов?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По демографии, Хвыля:

Так, впродовж 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тисячі, в Росії — лише на 93,5 тис. осіб. Сумарний коефіцієнт народжуваності в Росії сягнув 1,5, в Україні — лише 1,3.

https://hvylya.net/analytics/politics/k ... putin.html

Пу в своей речи сказал что коэф. 1.3 ребенка на женщину был во время ВОВ в 1943 году. И он же сейчас в Украине.
Если правда - то печаль печальная...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:10

  Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском
100 за однушку вряд-ли.
Ну разве что с евро ремонтом, мебелью и техникой.
А вот двушки по 70 метров вполне могут дорасти до 90-95
к моменту сдачи, если, конечно, кризис не грянет!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:15

  asti написав:
  Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском
100 за однушку вряд-ли.
Ну разве что с евро ремонтом, мебелью и техникой.
А вот двушки по 70 метров вполне могут дорасти до 90-95
к моменту сдачи, если, конечно, кризис не грянет!

и с гейшей в придачу
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:32

  investorkiev написав:По демографии, Хвыля:

Так, впродовж 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тисячі, в Росії — лише на 93,5 тис. осіб. Сумарний коефіцієнт народжуваності в Росії сягнув 1,5, в Україні — лише 1,3.

https://hvylya.net/analytics/politics/k ... putin.html

Пу в своей речи сказал что коэф. 1.3 ребенка на женщину был во время ВОВ в 1943 году. И он же сейчас в Украине.
Если правда - то печаль печальная...


уйло - последняя инстанция, самый достоверный источник?
баланс населения рашки держится за счет мигрантов из азии
Oak
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:50

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском

Покупай ожидания, продавай факты. Трибека прав. Когда запустят метро - надо будет продавать Варшавский. Метр за 2500.


В мире реально наблюдаются признаки кризиса, черный лебедь рядом. Может в хотелках цена и выростет до 2500, но продать по такой цене никто не сможет.
Ценник сложится от ТЕКУЩИХ в 2 раза, так что у Сержика еще шанс будет.
Вопрос, решится ли он? Потому как по улицам будет...
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Oak написав:
  investorkiev написав:По демографии, Хвыля:

Так, впродовж 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тисячі, в Росії — лише на 93,5 тис. осіб. Сумарний коефіцієнт народжуваності в Росії сягнув 1,5, в Україні — лише 1,3.

https://hvylya.net/analytics/politics/k ... putin.html

Пу в своей речи сказал что коэф. 1.3 ребенка на женщину был во время ВОВ в 1943 году. И он же сейчас в Украине.
Если правда - то печаль печальная...


уйло - последняя инстанция, самый достоверный источник?
баланс населения рашки держится за счет мигрантов из азии
И из Украины.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском

Покупай ожидания, продавай факты. Трибека прав. Когда запустят метро - надо будет продавать Варшавский. Метр за 2500.


В мире реально наблюдаются признаки кризиса, черный лебедь рядом. Может в хотелках цена и выростет до 2500, но продать по такой цене никто не сможет.
Ценник сложится от ТЕКУЩИХ в 2 раза, так что у Сержика еще шанс будет.
Вопрос, решится ли он? Потому как по улицам будет...

Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:01

  airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.

Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.
investorkiev
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