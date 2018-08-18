Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском
га га, смешно. У них же есть наверняка успокоительные, которые Вам понадобятся после очередного тяжелого разговора с супругой на тему "почему мы вынуждены таскаться по чужим углам а не живем в своей прекрасной новостройке" .
Скажите лучше, может вы или кто в курсе, что там сегодня попринимали в плане налогообложения? Слышал лимиты ФОПам поподнимали? А в части лендлордов?
Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском
Покупай ожидания, продавай факты. Трибека прав. Когда запустят метро - надо будет продавать Варшавский. Метр за 2500.
В мире реально наблюдаются признаки кризиса, черный лебедь рядом. Может в хотелках цена и выростет до 2500, но продать по такой цене никто не сможет. Ценник сложится от ТЕКУЩИХ в 2 раза, так что у Сержика еще шанс будет. Вопрос, решится ли он? Потому как по улицам будет...
Serg-ik написав:investorkiev У них есть специальные таблетки, для понижения воображения относительно цен на квартиру по 100 000 в Варшавском
Покупай ожидания, продавай факты. Трибека прав. Когда запустят метро - надо будет продавать Варшавский. Метр за 2500.
В мире реально наблюдаются признаки кризиса, черный лебедь рядом. Может в хотелках цена и выростет до 2500, но продать по такой цене никто не сможет. Ценник сложится от ТЕКУЩИХ в 2 раза, так что у Сержика еще шанс будет. Вопрос, решится ли он? Потому как по улицам будет...
Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.
airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.
Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.