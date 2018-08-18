Додано: Чет 16 січ, 2020 19:15

change_pm написав: airmax78 написав:

"Эксперты" пишут об этом с 2008го года. Те, кто их послушал и не купил в Вашингтоне, Бостоне, Калифорнии, теперь видят ценники выросшие в 2-3 раза. А так, да - все правильно.

Коряво скопировал, да ладно.Макс, я этот форум давно читаю и не могу вас понять. Вы умный человек, перфекционист. Думаю, что в отличие от многих дописувачив, откупивших Крушу, Медовый и Оранжи, ваши деньги белые по законам 2020 года, ну по крайней мере большая часть. До 2017 года в миру были более лояльные условия к сероватым деньгам, если че.Английский вы знаете, по миру ездите. Внимание вопрос:- Почему вы не откупили что-то на дне в 2011-2015 годах в Англии, в Штатах или где вы возможно думали о покупке??? Или вы даже не думали? Реально интересно.- Если че, то может еше не поздно подумать об этом?зы. Я пришел к понимаю ценности недвиги на Западе, после того, как летя из Ванкувера, пообщался о одной бабушкой-пенсионеркой-учительницей-миллионершей.Она просто обычный человек, взявший в кредит в мохнатом 90 году дом в Ванкувере за 100 тыс баксов, в 2011 году он уже стоил 1 млн, сейчас думаю все 2 млн стоит.[/quote] У меня тоже белые деньги. Мне креди агриколь на 2 машины одновременно кредит дал.Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk