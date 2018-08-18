Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Эксперты" пишут об этом с 2008го года. Те, кто их послушал и не купил в Вашингтоне, Бостоне, Калифорнии, теперь видят ценники выросшие в 2-3 раза. А так, да - все правильно.[/quote]
Коряво скопировал, да ладно. Макс, я этот форум давно читаю и не могу вас понять. Вы умный человек, перфекционист. Думаю, что в отличие от многих дописувачив, откупивших Крушу, Медовый и Оранжи, ваши деньги белые по законам 2020 года, ну по крайней мере большая часть. До 2017 года в миру были более лояльные условия к сероватым деньгам, если че.
Английский вы знаете, по миру ездите. Внимание вопрос: - Почему вы не откупили что-то на дне в 2011-2015 годах в Англии, в Штатах или где вы возможно думали о покупке??? Или вы даже не думали? Реально интересно.
- Если че, то может еше не поздно подумать об этом?
зы. Я пришел к понимаю ценности недвиги на Западе, после того, как летя из Ванкувера, пообщался о одной бабушкой-пенсионеркой-учительницей-миллионершей. Она просто обычный человек, взявший в кредит в мохнатом 90 году дом в Ванкувере за 100 тыс баксов, в 2011 году он уже стоил 1 млн, сейчас думаю все 2 млн стоит.
airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.
Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.
Очень вы даже намекаете, что Украина фейлд стейт.
Но реально с 3 детьми, ему бы в Польше 1500 злотых в месяц на них давали.
airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.
Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.
Там качественного бесплатного образования них нет.
airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.
Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.
Очень вы даже намекаете, что Украина фейлд стейт.
Но реально с 3 детьми, ему бы в Польше 1500 злотых в месяц на них давали.
"Эксперты" пишут об этом с 2008го года. Те, кто их послушал и не купил в Вашингтоне, Бостоне, Калифорнии, теперь видят ценники выросшие в 2-3 раза. А так, да - все правильно.
Коряво скопировал, да ладно. Макс, я этот форум давно читаю и не могу вас понять. Вы умный человек, перфекционист. Думаю, что в отличие от многих дописувачив, откупивших Крушу, Медовый и Оранжи, ваши деньги белые по законам 2020 года, ну по крайней мере большая часть. До 2017 года в миру были более лояльные условия к сероватым деньгам, если че.
Английский вы знаете, по миру ездите. Внимание вопрос: - Почему вы не откупили что-то на дне в 2011-2015 годах в Англии, в Штатах или где вы возможно думали о покупке??? Или вы даже не думали? Реально интересно.
- Если че, то может еше не поздно подумать об этом?
зы. Я пришел к понимаю ценности недвиги на Западе, после того, как летя из Ванкувера, пообщался о одной бабушкой-пенсионеркой-учительницей-миллионершей. Она просто обычный человек, взявший в кредит в мохнатом 90 году дом в Ванкувере за 100 тыс баксов, в 2011 году он уже стоил 1 млн, сейчас думаю все 2 млн стоит.[/quote] У меня тоже белые деньги. Мне креди агриколь на 2 машины одновременно кредит дал.
airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.
Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.
если бы сержик их сам всех родил . то в любой стране получил бы восемь нобелевских премий и сорок восемь проездных. а капитал как вы сами выразились "материнский"