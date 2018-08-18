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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27502751275227532754>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:03

  Oak написав:
  investorkiev написав:По демографии, Хвыля:

Так, впродовж 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тисячі, в Росії — лише на 93,5 тис. осіб. Сумарний коефіцієнт народжуваності в Росії сягнув 1,5, в Україні — лише 1,3.

https://hvylya.net/analytics/politics/k ... putin.html

Пу в своей речи сказал что коэф. 1.3 ребенка на женщину был во время ВОВ в 1943 году. И он же сейчас в Украине.
Если правда - то печаль печальная...


уйло - последняя инстанция, самый достоверный источник?
баланс населения рашки держится за счет мигрантов из азии



Так он про Украину не говорил, про Украину данные дает Хвыля - украинское выдання, та ще й на мовi
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:03

  airmax78 написав:

"Эксперты" пишут об этом с 2008го года. Те, кто их послушал и не купил в Вашингтоне, Бостоне, Калифорнии, теперь видят ценники выросшие в 2-3 раза. А так, да - все правильно.[/quote]

Коряво скопировал, да ладно.
Макс, я этот форум давно читаю и не могу вас понять. Вы умный человек, перфекционист. Думаю, что в отличие от многих дописувачив, откупивших Крушу, Медовый и Оранжи, ваши деньги белые по законам 2020 года, ну по крайней мере большая часть. До 2017 года в миру были более лояльные условия к сероватым деньгам, если че.

Английский вы знаете, по миру ездите. Внимание вопрос:
- Почему вы не откупили что-то на дне в 2011-2015 годах в Англии, в Штатах или где вы возможно думали о покупке??? Или вы даже не думали? Реально интересно.

- Если че, то может еше не поздно подумать об этом?

зы. Я пришел к понимаю ценности недвиги на Западе, после того, как летя из Ванкувера, пообщался о одной бабушкой-пенсионеркой-учительницей-миллионершей.
Она просто обычный человек, взявший в кредит в мохнатом 90 году дом в Ванкувере за 100 тыс баксов, в 2011 году он уже стоил 1 млн, сейчас думаю все 2 млн стоит.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:06

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.

Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.


Очень вы даже намекаете, что Украина фейлд стейт.

Но реально с 3 детьми, ему бы в Польше 1500 злотых в месяц на них давали.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:11

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.

Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.

Там качественного бесплатного образования них нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.

Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.


Очень вы даже намекаете, что Украина фейлд стейт.

Но реально с 3 детьми, ему бы в Польше 1500 злотых в месяц на них давали.
А мне давали бы?

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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  airmax78 написав:

"Эксперты" пишут об этом с 2008го года. Те, кто их послушал и не купил в Вашингтоне, Бостоне, Калифорнии, теперь видят ценники выросшие в 2-3 раза. А так, да - все правильно.


Коряво скопировал, да ладно.
Макс, я этот форум давно читаю и не могу вас понять. Вы умный человек, перфекционист. Думаю, что в отличие от многих дописувачив, откупивших Крушу, Медовый и Оранжи, ваши деньги белые по законам 2020 года, ну по крайней мере большая часть. До 2017 года в миру были более лояльные условия к сероватым деньгам, если че.

Английский вы знаете, по миру ездите. Внимание вопрос:
- Почему вы не откупили что-то на дне в 2011-2015 годах в Англии, в Штатах или где вы возможно думали о покупке??? Или вы даже не думали? Реально интересно.

- Если че, то может еше не поздно подумать об этом?

зы. Я пришел к понимаю ценности недвиги на Западе, после того, как летя из Ванкувера, пообщался о одной бабушкой-пенсионеркой-учительницей-миллионершей.
Она просто обычный человек, взявший в кредит в мохнатом 90 году дом в Ванкувере за 100 тыс баксов, в 2011 году он уже стоил 1 млн, сейчас думаю все 2 млн стоит.[/quote] У меня тоже белые деньги. Мне креди агриколь на 2 машины одновременно кредит дал.

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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Товарищу за 7% отбелили порядка 1млн дол через схему с ОВГЗ, теперь все есть в декларации, можно ехать в Ванкувер перекупать у бабульки дом.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:24

Унуноктий
Если у всех детей и у вас есть вид на жительство, то да. Эту инициативу они недавно запустили.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:26

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.

Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.

если бы сержик их сам всех родил . то в любой стране получил бы восемь нобелевских премий и сорок восемь проездных. а капитал как вы сами выразились "материнский"
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:27

  Унуноктий написав:
У меня тоже белые деньги. Мне креди агриколь на 2 машины одновременно кредит дал.[/quote]

В Украине и на Западе немного другие "стандарты" для граждан и неграждан. А, так вообще, поздравляю.
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