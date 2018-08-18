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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:28

  investorkiev написав:Товарищу за 7% отбелили порядка 1млн дол через схему с ОВГЗ, теперь все есть в декларации, можно ехать в Ванкувер перекупать у бабульки дом.


Уже поздно, китайцы за 2 млн перекупили :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:29

  change_pm написав:Коряво скопировал, да ладно.
Макс, я этот форум давно читаю и не могу вас понять. Вы умный человек, перфекционист. Думаю, что в отличие от многих дописувачив, откупивших Крушу, Медовый и Оранжи, ваши деньги белые по законам 2020 года, ну по крайней мере большая часть. До 2017 года в миру были более лояльные условия к сероватым деньгам, если че.

Английский вы знаете, по миру ездите. Внимание вопрос:
- Почему вы не откупили что-то на дне в 2011-2015 годах в Англии, в Штатах или где вы возможно думали о покупке??? Или вы даже не думали? Реально интересно.

- Если че, то может еше не поздно подумать об этом?

зы. Я пришел к понимаю ценности недвиги на Западе, после того, как летя из Ванкувера, пообщался о одной бабушкой-пенсионеркой-учительницей-миллионершей.
Она просто обычный человек, взявший в кредит в мохнатом 90 году дом в Ванкувере за 100 тыс баксов, в 2011 году он уже стоил 1 млн, сейчас думаю все 2 млн стоит.

Сам себе часто задаю этот вопрос. Почему не уехал и не купил после 2010 - несложно ответить - слишком хорошие условия были в Украине. А вот то, что я не сделал этого в 2000-2005 - вот это моя самая большая ошибка в жизни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:38

airmax78
Мне кажется "форточка" возможностей еще в пределах 5 лет будет. Вот ее точно нужно не провтыкать. Потом будет поздно, имхо. Возраст там и прочее.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:54

Зображення


Сейчас идет семинар лендлордов.
Темы две: инвестиции за границу и деление трешки на 4 студии под посуточную аренду.

Как видим, вот в Аликанте квартира 145 метров, цена 110000евро. Говорят что сдается за 100€ в мес в несезон. Если с сезонностью, и плюс использовать ипотеку испанского банка под 3%, то можно выжать 20% годовых после уплаты налогов.

Что думаете, коллеги?

ЗЫ: налог при покупке 10% от стоимости!!! Не 1%, а 10%!!!! И при продаже еще 20% на прирост цены!!!

Але, мы так не хотим!

ЗЫЫ: еще и на сдачу туристам нужна лицензия, что тоже бабки. Не, нунах ту Эвропу
Востаннє редагувалось investorkiev в Чет 16 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:55

  change_pm написав:airmax78
Мне кажется "форточка" возможностей еще в пределах 5 лет будет. Вот ее точно нужно не провтыкать. Потом будет поздно, имхо. Возраст там и прочее.


Только надо быть готовым, что в Канаде любого из нас будут звать Никто, все дипломы, звания, регалии, опыт в Канаде до одного места. Начинать с низов не все готовы. И недвижимость адски дорогая (брат там живёт несколько лет).
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Мне кажется Сержу, учитывая что у него трое детей, надо валить отсюда в страну, где качественное бесплатное государственное образование.

Ни на что не нпмекаю, но просто перейдя поребрик, Сержик бы получил материнского капитала по 7.5 куе за каждого ребенка (итого 22 куе), которые можно использовать как первый взнос по ипотеке, на остальное бы взял ипотеку на 30 лет под 5.5% (семейная). Кстати и бесплатную медстраховку бы тоже имел.

Там качественного бесплатного образования них нет.


образования в интернете бесплатного сколько сможешщь потянуть столько и есть. не 20й век на дворе. "корочки" нафиг никому не нужны. трейдеров, аналитиков, банкиров - увольняют пачками, несмотря на золотые корочки. а нафиг они нужны, если денег не приносят работодателям? если голова есть на плечах, заработать можно везде, где есть интернет, свободно движение капитала и где не посадят на подвал.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:06

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А вот цена строительства в Греции: от 1000€/метр под Салониками, до 1500€/м на отдаленных островах.

Это что касается частных вилл.

Налог на покупку всего 3%, и на 3 года отменили НДС на всю первичку!!! Раньше налог был около 24%.

Так что они ждут бум строительства, особенно в Афинах и сладкие цены продаж. От 250килоевро выдается «золотая виза» инвестора на 5 лет, и продлевается автоматом. Если прожил в своей вилле 7 лет - можно получить гражданство. Финмон почти не работает, так шо можно брать не таясь что хочешь.

Красота!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Греция: налог на арендные платежи 35%.

Не, все, решено, никакой Европы!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:19

investorkiev

Вы там спросите, раз на месте, что там со стоимостью владения. Вот тут думаю, собака и зарыта!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:20

  investorkiev написав:
Что думаете, коллеги?

Все эти семинары - тупой загон оленины.
Если бы там все было так просто, гладко и сладко, никто бы Вас в Аликанте не зазывал, эту ниву бы уже давно разработали местные.
antey1969
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