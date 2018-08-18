Уже поздно, китайцы за 2 млн перекупили
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:28
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:29
Сам себе часто задаю этот вопрос. Почему не уехал и не купил после 2010 - несложно ответить - слишком хорошие условия были в Украине. А вот то, что я не сделал этого в 2000-2005 - вот это моя самая большая ошибка в жизни.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:38
airmax78
Мне кажется "форточка" возможностей еще в пределах 5 лет будет. Вот ее точно нужно не провтыкать. Потом будет поздно, имхо. Возраст там и прочее.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:54
Сейчас идет семинар лендлордов.
Темы две: инвестиции за границу и деление трешки на 4 студии под посуточную аренду.
Как видим, вот в Аликанте квартира 145 метров, цена 110000евро. Говорят что сдается за 100€ в мес в несезон. Если с сезонностью, и плюс использовать ипотеку испанского банка под 3%, то можно выжать 20% годовых после уплаты налогов.
Что думаете, коллеги?
ЗЫ: налог при покупке 10% от стоимости!!! Не 1%, а 10%!!!! И при продаже еще 20% на прирост цены!!!
Але, мы так не хотим!
ЗЫЫ: еще и на сдачу туристам нужна лицензия, что тоже бабки. Не, нунах ту Эвропу
Востаннє редагувалось investorkiev в Чет 16 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:55
Только надо быть готовым, что в Канаде любого из нас будут звать Никто, все дипломы, звания, регалии, опыт в Канаде до одного места. Начинать с низов не все готовы. И недвижимость адски дорогая (брат там живёт несколько лет).
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59
образования в интернете бесплатного сколько сможешщь потянуть столько и есть. не 20й век на дворе. "корочки" нафиг никому не нужны. трейдеров, аналитиков, банкиров - увольняют пачками, несмотря на золотые корочки. а нафиг они нужны, если денег не приносят работодателям? если голова есть на плечах, заработать можно везде, где есть интернет, свободно движение капитала и где не посадят на подвал.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:06
А вот цена строительства в Греции: от 1000€/метр под Салониками, до 1500€/м на отдаленных островах.
Это что касается частных вилл.
Налог на покупку всего 3%, и на 3 года отменили НДС на всю первичку!!! Раньше налог был около 24%.
Так что они ждут бум строительства, особенно в Афинах и сладкие цены продаж. От 250килоевро выдается «золотая виза» инвестора на 5 лет, и продлевается автоматом. Если прожил в своей вилле 7 лет - можно получить гражданство. Финмон почти не работает, так шо можно брать не таясь что хочешь.
Красота!!
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Греция: налог на арендные платежи 35%.
Не, все, решено, никакой Европы!
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:19
investorkiev
Вы там спросите, раз на месте, что там со стоимостью владения. Вот тут думаю, собака и зарыта!
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:20
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