Коряво скопировал, да ладно.Макс, я этот форум давно читаю и не могу вас понять. Вы умный человек, перфекционист. Думаю, что в отличие от многих дописувачив, откупивших Крушу, Медовый и Оранжи, ваши деньги белые по законам 2020 года, ну по крайней мере большая часть. До 2017 года в миру были более лояльные условия к сероватым деньгам, если че.Английский вы знаете, по миру ездите. Внимание вопрос:- Почему вы не откупили что-то на дне в 2011-2015 годах в Англии, в Штатах или где вы возможно думали о покупке??? Или вы даже не думали? Реально интересно.- Если че, то может еше не поздно подумать об этом?зы. Я пришел к понимаю ценности недвиги на Западе, после того, как летя из Ванкувера, пообщался о одной бабушкой-пенсионеркой-учительницей-миллионершей.Она просто обычный человек, взявший в кредит в мохнатом 90 году дом в Ванкувере за 100 тыс баксов, в 2011 году он уже стоил 1 млн, сейчас думаю все 2 млн стоит.