Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!
Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.
43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.
Вы спросите у этого великого делителя, если бы он жил в квартире 43м2, и над его квартирой такую же поделили бы на 3 смарта, иными словами почти над каждым углом его квартиры был бы толчек, он был бы счастлив наверно очень? Ложится он спать, а над его кроватью в спальне кто то срет и сливает воду, а учитывая нынешнеее качество звукоизоляции это просто супер было бы. и над кухней тоже, во время его приема пищи.
Пс. Эир опередил меня с пожеланиями этому делителю, но я присоединяюсь к ним
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!
Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.
43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.
Вы спросите у этого великого делителя, если бы он жил в квартире 43м2, и над его квартирой такую же поделили бы на 3 смарта, иными словами почти над каждым углом его квартиры был бы толчек, он был бы счастлив наверно очень? Ложится он спать, а над его кроватью в спальне кто то срет и сливает воду, а учитывая нынешнеее качество звукоизоляции это просто супер было бы. и над кухней тоже, во время его приема пищи.
Пс. Эир опередил меня с пожеланиями этому делителю, но я присоединяюсь к ним
Более того, это коморки сдаются посуточно!
Тоесть там ср@т, тр@хаются и бухают круглосуточно.