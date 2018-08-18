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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2751275227532754

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 288
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
42
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!

Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.

43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:27

investorkiev
Эх, разбередили Вы мне душу. Слетаю ка, пожалуй, в Испанию)
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:30

  investorkiev написав:Зображення

А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!

Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.

43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.

Никто этой суке не пожелал, чтобы в квартире над ним и слева и справа такое сделали?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:33

  investorkiev написав:Зображення

А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!

Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.

43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.


Вы спросите у этого великого делителя, если бы он жил в квартире 43м2, и над его квартирой такую же поделили бы на 3 смарта, иными словами почти над каждым углом его квартиры был бы толчек, он был бы счастлив наверно очень?
Ложится он спать, а над его кроватью в спальне кто то срет и сливает воду, а учитывая нынешнеее качество звукоизоляции это просто супер было бы. и над кухней тоже, во время его приема пищи.

Пс. Эир опередил меня с пожеланиями этому делителю, но я присоединяюсь к ним
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:38

  Жека79 написав:
  investorkiev написав:Зображення

А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!

Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.

43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.


Вы спросите у этого великого делителя, если бы он жил в квартире 43м2, и над его квартирой такую же поделили бы на 3 смарта, иными словами почти над каждым углом его квартиры был бы толчек, он был бы счастлив наверно очень?
Ложится он спать, а над его кроватью в спальне кто то срет и сливает воду, а учитывая нынешнеее качество звукоизоляции это просто супер было бы. и над кухней тоже, во время его приема пищи.

Пс. Эир опередил меня с пожеланиями этому делителю, но я присоединяюсь к ним


Более того, это коморки сдаются посуточно!

Тоесть там ср@т, тр@хаются и бухают круглосуточно.
investorkiev
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