Додано: Чет 16 січ, 2020 20:44

Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------