Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!
Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.
43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.
Вы спросите у этого великого делителя, если бы он жил в квартире 43м2, и над его квартирой такую же поделили бы на 3 смарта, иными словами почти над каждым углом его квартиры был бы толчек, он был бы счастлив наверно очень? Ложится он спать, а над его кроватью в спальне кто то срет и сливает воду, а учитывая нынешнеее качество звукоизоляции это просто супер было бы. и над кухней тоже, во время его приема пищи.
Пс. Эир опередил меня с пожеланиями этому делителю, но я присоединяюсь к ним
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
А вот наши. Твори что хочешь, никаких налогов. Красота!
Появился наш киевский Мрачковский. Трешку 80 метров делит на 4 смарта.
43 метра поделил на 3 смарта. Отакое.
Вы спросите у этого великого делителя, если бы он жил в квартире 43м2, и над его квартирой такую же поделили бы на 3 смарта, иными словами почти над каждым углом его квартиры был бы толчек, он был бы счастлив наверно очень? Ложится он спать, а над его кроватью в спальне кто то срет и сливает воду, а учитывая нынешнеее качество звукоизоляции это просто супер было бы. и над кухней тоже, во время его приема пищи.
Пс. Эир опередил меня с пожеланиями этому делителю, но я присоединяюсь к ним
Более того, это коморки сдаются посуточно!
Тоесть там ср@т, тр@хаются и бухают круглосуточно, каждый день новые люди с новыми силами и энтузиазмом
Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Сейчас идет семинар лендлордов. Темы две: инвестиции за границу и деление трешки на 4 студии под посуточную аренду.
Как видим, вот в Аликанте квартира 145 метров, цена 110000евро. Говорят что сдается за 100€ в мес в несезон. Если с сезонностью, и плюс использовать ипотеку испанского банка под 3%, то можно выжать 20% годовых после уплаты налогов.
Что думаете, коллеги?
Если вы еще раз соберетесь на подобный семинар - ЗЫ: налог при покупке 10% от стоимости!!! Не 1%, а 10%!!!! И при продаже еще 20% на прирост цены!!!
Але, мы так не хотим!
ЗЫЫ: еще и на сдачу туристам нужна лицензия, что тоже бабки. Не, нунах ту Эвропу
Ха-ха!!! Ну-ну! В Испании 20%? Еще и удаленно наверное?) 110000 за 145 квадратов? Это в горах, в 30км от моря? Трешку на 4 студии? В Испании??? )) Не посещайте больше этих сказочников.
Жека79 написав:Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.
Варшавский конечно же. Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами. Через два года будет не менее 100 куе.
Жека79 написав:Такс товарищи, в виду того некоторые тут вещают взлет ракеты, а самые матерые уже одели скафандр со шлемом и вещают нам с пульта управления полетами, есть вопрос--какой по вашему мнению дом\или комплекс имеет наибольший потенциал ,,взлета ракеты,,??? Если рассматривать в перспективе от 6 мес до 1.5-2х лет. Интересно мнение по ВСЕМ объектам--от жесткого эконома до топовых. У кого какие мысли??? Кто где вангует наибольший рИст? Или может кто то вангует обвал--тоже интересно где и какие мысли.
Варшавский конечно же. Надо хватать сейчас по 60 куе 1комнатные с голыми стенами. Через два года будет не менее 100 куе.
Ага, а через 4 года 200 и так далее по экспоненте!